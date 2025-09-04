بيراميدز يلتقي منتخب مصر للشباب استعدادا لـ أوكلاند سيتي في إنتركونتيننتال

كشف أحمد زاهر المدير الإداري لنادي بيراميدز عن خوض الفريق لمباراة ودية في إطار تحضيراته لمواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلندي في بطولة كأس إنتركونتيننتال.

وأوضح زاهر أن بيراميدز سيلتقي وديا مع منتخب مصر للشباب الذي يقوده المدير الفني أسامة نبيه على استاد الدفاع الجوي يوم الإثنين المقبل في السابعة مساء، وذلك في إطار تجهيزات المنتخب للسفر إلى تشيلي لخوض نهائيات كأس العالم.

موعد مباراة بيراميدز أوكلاند سيتي

ويستضيف بيراميدز نظيره أوكلاند سيتي بطل أوقيانوسيا في إطار بطولة كأس إنتركونتيننتال في التاسعة من مساء يوم ١٤ سبتمبر الجاري على استاد الدفاع الجوي.

