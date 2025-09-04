الخميس 04 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بيراميدز يلتقي منتخب مصر للشباب استعدادا لـ أوكلاند سيتي في إنتركونتيننتال

بيراميدز، فيتو
بيراميدز، فيتو

كشف أحمد زاهر المدير الإداري لنادي بيراميدز عن خوض الفريق لمباراة ودية في إطار تحضيراته لمواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلندي في بطولة كأس إنتركونتيننتال.

وأوضح زاهر أن بيراميدز سيلتقي وديا مع منتخب مصر للشباب الذي يقوده المدير الفني أسامة نبيه على استاد الدفاع الجوي يوم الإثنين المقبل في السابعة مساء، وذلك في إطار تجهيزات المنتخب للسفر إلى تشيلي لخوض نهائيات كأس العالم.

موعد مباراة بيراميدز أوكلاند سيتي 

ويستضيف بيراميدز نظيره أوكلاند سيتي بطل أوقيانوسيا في إطار بطولة كأس إنتركونتيننتال في التاسعة من مساء يوم ١٤ سبتمبر الجاري على استاد الدفاع الجوي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بيراميدز إنتركونتيننتال كأس إنتركونتيننتال منتخب مصر للشباب موعد مباراة بيراميدز أوكلاند سيتي

مواد متعلقة

منتخبات عربية قريبة من التأهل لكأس العالم.. مصر والمغرب الأقرب.. وتونس والجزائر ينتظران.. و5 منتخبات عربية آسيوية تدخل دائرة التنافس أكتوبر المقبل

دوري الكرة النسائية، تشكيل المصري أمام اتحاد بسيون

وزير الرياضة يتواصل مع أبو ريدة لاحتواء أزمة مسئولي المنتخبات

بعد رحيله عن صفوف الريدز، رسالة وداع مؤثرة من محمد صلاح إلى هارفي إليوت

بعد التوقف الدولي، موعد مباراة سيراميكا وسموحة في الدوري

اشتعال الحرب الكلامية، إبراهيم سعيد يدعم شوبير في مواجهة الصقر والحضري

الشمس يتعاقد مع فريدة أبو هاشم بطلة العالم للخماسي الحديث (صور)

على كف عفريت، ماذا يحدث لو فاز المصري على الزمالك؟

الأكثر قراءة

وزير المياه الإثيوبي يفضح بلاده، وباحث يكشف كارثة بشرية وقعت في سد النهضة

بعد تقديم الكفن، طفل ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين في جلسة صلح ببني سويف

عصام كامل يكشف كواليس مكالمة وزير النقل وموقفه حال صدور عقوبة ضد "فيتو" (فيديو)

من النيابة إلى الجوازات، السيناريو الكامل لعقوبة الأجنبي المتهم بسرقة السيارات

680 جنيها زيادة في سعر الجنيه الذهب خلال سبتمبر

بعد تفجير ملف جمهورية المستشارين، هل "فيتو" محصنة بفضل ساويرس؟ رد حاسم من عصام كامل (فيديو)

ضبط صانعة محتوى لنشرها فيديوهات خادشة للحياء بالتجمع الأول

عصام كامل: تغييب الحرية لا يحمي سوى الفاسدين وهذه رسالتي للنظام السياسي ومدبولي (فيديو)

خدمات

المزيد

سعر الأرز بالأسواق اليوم الخميس 4-9-2025

سعر كيلو السكر اليوم

كل ما تريد معرفته عن تشكيل القائمة الوطنية بانتخابات النواب

تعرف على موعد غلق باب الحجز لشقق سكن لكل المصريين 7

المزيد

انفوجراف

البريميرليج على القمة.. حجم إنفاق الدوريات الخمس الكبار في أوروبا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يؤثر مرض اضطراب ثنائي القطب على عقد الزواج؟ الإفتاء ترد

سيرة الشفاء بنت عوف قابلة الرسول وحديثها عن مولده

هل يعتبر قول "زوجتك نفسي" عبر الهاتف زواجًا شرعيًا؟ أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads