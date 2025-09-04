تعرف على مدة غياب أشرف داري عن الأهلي

تلقى المنتخب المغربي ضربة موجعة، قبل استكمال مشواره في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، بعد تأكد غياب مدافعه أشرف داري، لاعب النادي الأهلي، بسبب الإصابة.

كان داري تعرض لإصابة خلال مشاركته الأخيرة مع الأهلي أمام بيراميدز في الدوري الممتاز، وهو ما استدعى خضوعه لفحوصات طبية تحت إشراف الجهاز الطبي لمنتخب المغرب.

تفاصيل إصابة أشرف داري

ووفقا لتقارير مغربية فإن الفحوصات أثبتت إصابته في العضلة الضامة الخلفية، وهي ما تتطلب راحة لمدة لا تقل عن ثلاثة أسابيع قبل عودته للملاعب.

وبناءً على نتائج الفحوصات، قرر الجهاز الفني للمنتخب المغربي استبعاد مدافع الأهلي من معسكره الحالي، الذي يستعد لخوض مواجهتين هامتين أمام النيجر يوم الجمعة، ثم زامبيا يوم الاثنين.

ومن المقرر أن يعود اللاعب إلى القاهرة للانتظام في برنامج علاجي وتأهيلي خاص تحت إشراف الجهاز الطبي للنادي الأهلي، على أن يتم تقييم حالته بشكل دوري قبل تحديد موعد جاهزيته للعودة إلى المباريات.

ويستعد فريق النادي الأهلي لخوض مباراة إنبي القادمة في بطولة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي القادمة

ويلعب فريق الأهلى مع إنبى فى التاسعة مساء الأحد 14 سبتمبر الجاري باستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري المصري.

