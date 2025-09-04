الخميس 04 سبتمبر 2025
منتخب ليبيا يقتنص فوزا ثمينا خارج ملعبه من أنجولا 0/1 بتصفيات المونديال

ليبيا وأنجولا، فيتو

حقق منتخب ليبيا فوزا ثمينًا خارج ملعبه على منتخب أنجولا بنتيجة 1/1، في المباراة التي جرت مساء اليوم الخميس، في الجولة السابعة من تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

سجل عز الدين المريمي هدف منتخب ليبيا في شباك أنجولا في الدقيقة 48.

ترتيب منتخبي ليبيا وأنجولا

وبهذا الفوز، يرفع منتخب ليبيا رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثالث بترتيب المجموعة خلف منتخبي الرأس الأخضر بـ16 نقطة والكاميرون 12 نقطة، بينما يأتي منتخب أنجولا في المركز الرابع بـ7 نقاط.

8 منتخبات لا تعرف طعم الهزيمة في تصفيات المونديال

وحتى الآن، هناك 8 منتخبات أفريقية لم تخسر في تصفيات كأس العالم 2026، وهي:
- منتخب مصر: يتصدر مجموعته برصيد 16 نقطة
- منتخب السنغال: يأتي في المركز الثاني في مجموعته برصيد 12 نقطة
- منتخب السودان: يشارك السنغال في المركز الثاني برصيد 12 نقطة
-منتخب الكاميرون: يأتي في المركز الثاني في مجموعته برصيد 12 نقطة
- منتخب المغرب: يتصدر مجموعته برصيد 15 نقطة
- منتخب كوت ديفوار: يتصدر مجموعته برصيد 16 نقطة
- منتخب تونس: يتصدر مجموعته برصيد 16 نقطة
- منتخب ناميبيا: يأتي في المركز الثاني في مجموعته برصيد 12 نقطة

تُعد هذه المنتخبات قوية في القارة الأفريقية، وقد حققت نتائج جيدة في التصفيات حتى الآن.

