الخميس 04 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

أهلي جدة يعلن تجديد عقد مدربه الألماني يايسله حتى 2027

يايسله، فيتو
يايسله، فيتو

أعلن نادي أهلي جدة السعودي، مساء اليوم الخميس، تجديد عقد مدربه الألماني ماتياس يايسله، ليبقى مع الفريق لفترة إضافية.

أهلي جدة يجدد عقد يايسله

ونشر الحساب الرسمي للأهلي على موقع "إنستجرام"، مقطع فيديو للمدرب الألماني، وأرفقه بتعليق: "آسيا سطرت مجده، والجمهور ردد اسمه، ماتياس الأهلي يجدد عقده".

وأظهر الفيديو أن يايسله سيبقى على رأس القيادة الفنية للفريق الجداوي حتى عام 2027.

وبحسب ما كشفت عنه تقارير صحفية سابقة، فقد تم إلغاء العقد القديم بين يايسله و"العميد" الذي كان ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

وجدد يايسله عقده لموسمين حتى 2027، مع إمكانية التمديد لموسم آخر حتى 2028.

أرقام وإنجازات يايسله مع أهلي جدة

قدم يايسله نتائج مميزة مع الأهلي منذ قيادته في 2023، حيث تُوج معه بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة للمرة الأولى في تاريخه، وكأس السوبر السعودي للمرة الثانية.

وقاد المدرب الألماني الفريق في 89 مباراة، حقق خلالها 57 انتصارًا، وتعادل في 13، فيما تعرض للهزيمة 19 مرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أهلي جدة السعودي أهلي جدة ماتياس يايسله يايسله نادي أهلي جدة

مواد متعلقة

الهلال السعودي ينقض فجأة على صفقة أهلي جدة

أهلي جدة يكتفي بهدف أمام نيوم في افتتاحية الدوري السعودي (فيديو)

أهلي جدة يصل السعودية بعد التتويج بكأس السوبر (صور)

الأكثر قراءة

وزير المياه الإثيوبي يفضح بلاده، وباحث يكشف كارثة بشرية وقعت في سد النهضة

من النيابة إلى الجوازات، السيناريو الكامل لعقوبة الأجنبي المتهم بسرقة السيارات

بعد تفجير ملف جمهورية المستشارين، هل "فيتو" محصنة بفضل ساويرس؟ رد حاسم من عصام كامل (فيديو)

عصام كامل: تغييب الحرية لا يحمي سوى الفاسدين وهذه رسالتي للنظام السياسي ومدبولي (فيديو)

الأهلي يفاوض مدربا إيطاليا لخلافة خوسيه ريبيرو

ضبط صانعة محتوى لنشرها فيديوهات خادشة للحياء بالتجمع الأول

بعد حدوث هبوط، إدارج كوبري إستانلي بخطة تطوير الإسكندرية بشكل عاجل

حصلت مرة، مصدر يفجر مفاجأة بشأن تدخل جون إدوارد في اختيار تشكيل الزمالك

خدمات

المزيد

كل ما تريد معرفته عن تشكيل القائمة الوطنية بانتخابات النواب

تعرف على موعد غلق باب الحجز لشقق سكن لكل المصريين 7

8 جنيهات ارتفاعًا في البلدي، أسعار الفراخ اليوم الخميس (آخر تحديث)

خطوات تسجيل الرغبات لطلاب المعاهد الفنية المتوسطة نظام السنتين

المزيد

انفوجراف

البريميرليج على القمة.. حجم إنفاق الدوريات الخمس الكبار في أوروبا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

سيرة الشفاء بنت عوف قابلة الرسول وحديثها عن مولده

هل يعتبر قول "زوجتك نفسي" عبر الهاتف زواجًا شرعيًا؟ أمين الفتوى يجيب

إرهاصات وبشائر ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم

المزيد
الجريدة الرسمية
ads