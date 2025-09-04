أهلي جدة يعلن تجديد عقد مدربه الألماني يايسله حتى 2027

أعلن نادي أهلي جدة السعودي، مساء اليوم الخميس، تجديد عقد مدربه الألماني ماتياس يايسله، ليبقى مع الفريق لفترة إضافية.

أهلي جدة يجدد عقد يايسله

ونشر الحساب الرسمي للأهلي على موقع "إنستجرام"، مقطع فيديو للمدرب الألماني، وأرفقه بتعليق: "آسيا سطرت مجده، والجمهور ردد اسمه، ماتياس الأهلي يجدد عقده".

وأظهر الفيديو أن يايسله سيبقى على رأس القيادة الفنية للفريق الجداوي حتى عام 2027.

وبحسب ما كشفت عنه تقارير صحفية سابقة، فقد تم إلغاء العقد القديم بين يايسله و"العميد" الذي كان ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

وجدد يايسله عقده لموسمين حتى 2027، مع إمكانية التمديد لموسم آخر حتى 2028.

أرقام وإنجازات يايسله مع أهلي جدة

قدم يايسله نتائج مميزة مع الأهلي منذ قيادته في 2023، حيث تُوج معه بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة للمرة الأولى في تاريخه، وكأس السوبر السعودي للمرة الثانية.

وقاد المدرب الألماني الفريق في 89 مباراة، حقق خلالها 57 انتصارًا، وتعادل في 13، فيما تعرض للهزيمة 19 مرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.