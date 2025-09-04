الخميس 04 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

منتخب ويلز يفوز على كازاخستان 0/1 ويتصدر مجموعته بتصفيات المونديال

منتخب ويلز، فيتو
منتخب ويلز، فيتو

أهدى المهاجم كيفر مور منتخب ويلز انتصارا صعبا وثمينا على حساب مضيفه كازاخستان بنتيجة 1-0، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات المجموعة العاشرة من تصفيات أوروبا المؤهلة إلى مونديال 2026.

منتخب ويلز يعتلي صدارة المجموعة

واعتلى المنتخب الويلزي بهذا الانتصار في أستانا، صدارة المجموعة العاشرة برصيد 10 نقاط من ثلاثة انتصارات وتعادل وخسارة واحدة تكبّدها في الجولة الماضية أمام بلجيكا (3-4).

في المقابل، تجمّد رصيد المنتخب الكازاخستاني عند ثلاث نقاط من أربع مباريات، محتلا المركز الرابع ما قبل الأخير.

تفاصيل مباراة كازاخستان ضد ويلز

وأحرز مور هدف الانتصار (24)، بعدما تابع من مسافة قريبة إلى الشباك كرة تصدى لها حارس المضيف تيميرلان أناربيكوف، إثر ركلة حرة مباشرة من الجهة اليمنى نفذها لاعب وسط فولهام هاري ويلسون وحوّلها لاعب سوانزي ليام كولن برأسية.

ووقف الحظ إلى الجانب المنتخب الويلزي في أكثر من مناسبة، إذ حرمت العارضة البديل الكازاخستاني سيريكجان موجيكوف من هدف التعادل من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة السادسة من الوقت بدلا من الضائع، بعد أكثر من محاولة هجومية حملت توقيع زميله الجناح الأيسر الشاب النشيط جاليمجان كينجيبيك (22 عاما) والتي كان ترجمة إحداها هدفا كفيلا بحرمان الضيوف من العودة بالنقاط الثلاث إلى كارديف.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منتخب ويلز ويلز كازاخستان كيفر مور مونديال 2026

مواد متعلقة

تشكيل ألمانيا لمواجهة سلوفاكيا في تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026

تصفيات كأس العالم 2026، إنجاز غير مسبوق ينتظر منتخب المغرب أمام النيجر

منتخب مصر بالاحمر وإثيوبيا بالأخضر في تصفيات كأس العالم

الأكثر قراءة

وزير المياه الإثيوبي يفضح بلاده، وباحث يكشف كارثة بشرية وقعت في سد النهضة

بعد تقديم الكفن، طفل ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين في جلسة صلح ببني سويف

عصام كامل يكشف كواليس مكالمة وزير النقل وموقفه حال صدور عقوبة ضد "فيتو" (فيديو)

من النيابة إلى الجوازات، السيناريو الكامل لعقوبة الأجنبي المتهم بسرقة السيارات

680 جنيها زيادة في سعر الجنيه الذهب خلال سبتمبر

بعد تفجير ملف جمهورية المستشارين، هل "فيتو" محصنة بفضل ساويرس؟ رد حاسم من عصام كامل (فيديو)

ضبط صانعة محتوى لنشرها فيديوهات خادشة للحياء بالتجمع الأول

عصام كامل: تغييب الحرية لا يحمي سوى الفاسدين وهذه رسالتي للنظام السياسي ومدبولي (فيديو)

خدمات

المزيد

سعر الأرز بالأسواق اليوم الخميس 4-9-2025

سعر كيلو السكر اليوم

كل ما تريد معرفته عن تشكيل القائمة الوطنية بانتخابات النواب

تعرف على موعد غلق باب الحجز لشقق سكن لكل المصريين 7

المزيد

انفوجراف

البريميرليج على القمة.. حجم إنفاق الدوريات الخمس الكبار في أوروبا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يؤثر مرض اضطراب ثنائي القطب على عقد الزواج؟ الإفتاء ترد

سيرة الشفاء بنت عوف قابلة الرسول وحديثها عن مولده

هل يعتبر قول "زوجتك نفسي" عبر الهاتف زواجًا شرعيًا؟ أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads