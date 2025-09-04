منتخب ويلز يفوز على كازاخستان 0/1 ويتصدر مجموعته بتصفيات المونديال

أهدى المهاجم كيفر مور منتخب ويلز انتصارا صعبا وثمينا على حساب مضيفه كازاخستان بنتيجة 1-0، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات المجموعة العاشرة من تصفيات أوروبا المؤهلة إلى مونديال 2026.

منتخب ويلز يعتلي صدارة المجموعة

واعتلى المنتخب الويلزي بهذا الانتصار في أستانا، صدارة المجموعة العاشرة برصيد 10 نقاط من ثلاثة انتصارات وتعادل وخسارة واحدة تكبّدها في الجولة الماضية أمام بلجيكا (3-4).

في المقابل، تجمّد رصيد المنتخب الكازاخستاني عند ثلاث نقاط من أربع مباريات، محتلا المركز الرابع ما قبل الأخير.

تفاصيل مباراة كازاخستان ضد ويلز

وأحرز مور هدف الانتصار (24)، بعدما تابع من مسافة قريبة إلى الشباك كرة تصدى لها حارس المضيف تيميرلان أناربيكوف، إثر ركلة حرة مباشرة من الجهة اليمنى نفذها لاعب وسط فولهام هاري ويلسون وحوّلها لاعب سوانزي ليام كولن برأسية.

ووقف الحظ إلى الجانب المنتخب الويلزي في أكثر من مناسبة، إذ حرمت العارضة البديل الكازاخستاني سيريكجان موجيكوف من هدف التعادل من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة السادسة من الوقت بدلا من الضائع، بعد أكثر من محاولة هجومية حملت توقيع زميله الجناح الأيسر الشاب النشيط جاليمجان كينجيبيك (22 عاما) والتي كان ترجمة إحداها هدفا كفيلا بحرمان الضيوف من العودة بالنقاط الثلاث إلى كارديف.

