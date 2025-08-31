الإتربي يكشف نسبة القروض إلى الودائع بالبنك الأهلي وخطة خفض الفائدة

كشف محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي، عن رؤية البنك بشأن قرار خفض أسعار الفائدة الأخير، مؤكدًا أن الخطوة جاءت مدروسة ومتوافقة مع التطورات الاقتصادية.

حذر البنك المركزي في قرار الفائدة

وأوضح الإتربي، خلال تصريحات لقناة CNBC عربية، أن البنك المركزي كان حذرًا بخفض الفائدة بنسبة 2% فقط، وذلك تحسبًا لأي زيادات محتملة في أسعار الطاقة، مشيرًا إلى أن هذه السياسة توازن بين دعم النمو والحفاظ على الاستقرار النقدي.

خفض تدريجي لـ الفائدة على الشهادات

وأضاف أن البنك الأهلي خفّض الفائدة على الشهادات بنسبة 1.5% فقط، رغم خفض المركزي للفائدة بمعدل 2%، في إشارة إلى اتباع سياسة أكثر تدرجًا.

قوة مركز البنك الأهلي

وأكد الإتربي أن نسبة القروض إلى الودائع بالبنك الأهلي المصري لا تتجاوز الـ50%، وهو ما يعكس قوة ومتانة المركز المالي للبنك.

التضخم وتوقعات الأسواق

وأكد الإتربي أن قرار خفض الفائدة كان متوقعًا وطبيعيًا بعد تراجع معدلات التضخم خلال الفترة الماضية، ما يعكس مؤشرات إيجابية على مسار الاقتصاد.

تفوق العائد على الجنيه

وأشار إلى أن الفارق بين العائد على أذون الخزانة بالجنيه والعائد على الدولار ما زال في صالح الجنيه، ما يعزز جاذبية الاستثمار المحلي.





ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.