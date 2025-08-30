السبت 30 أغسطس 2025
اقتصاد

ارتفاعات جنونية فى أسعار سبائك الذهب بالصاغة

سبائك الذهب
سبائك الذهب

سبائك الذهب، ارتفعت  أسعار سبائك الذهب خلال حركة تعاملات اليوم السبت 30 أغسطس 2025، بشكل كبير ومفاجئ ليرتفع سعر الجرام فى السبيكة الواحدة وزن 1 جرام حوالى 300 جنيها، ليبلغ سعر سبيكة الذهب وزن 1 جرام عيار 24 نحو 5840 جنيها بدون مصنعية. 

وتعتبر السبائك، سواء كانت من الذهب أو الفضة، ملاذًا استثماريًّا مستقرًّا يحمي المستثمرين من مخاطر التضخم وتقلبات العملات، فهي ليست مجرد معدن ثمين، بل رمز للأمان الاقتصادي والاحتياطي القوي، مما يجعلها خيارًا مفضلًا للعديد من الأفراد والشركات حول العالم. 

سبائك الذهب - فيتو 
سبائك الذهب، فيتو 

 كما أن الاستثمار في السبائك يعزز من تنويع المحافظ الاستثمارية، ويوفر فرصة لتحقيق عوائد مستقرة ومستدامة، خصوصًا في الأوقات التي تزداد فيها حالة عدم اليقين المالي.

سبائك الذهب - فيتو 
سبائك الذهب، فيتو 

حركة الأونصة العالمية وتأثيرها في الأسعار محليًّا 

 وأدى تزايد التوترات في الشرق الأوسط، والهجوم الإسرائيلي على إيران، إلى زيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن إلى الزيادة، بالإضافة إلى ضعف الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوياته منذ نحو شهرين، مما جعل الذهب أرخص للمشترين بالعملات الأخرى. 

كما جاءت بيانات التضخم الأمريكي أخف من المتوقع، ما يزيد التوقعات بأن الفيدرالي قد يرشِّح خفضًا بمعدل الفائدة بنحو 50 نقطة أساس قبل نهاية العام. 

وتعتبر سبائك الذهب من الخيارات الأكثر شيوعًا للاستثمار في مصر، حيث يتم تحديد سعر السبيكة بناءً على وزنها وجودتها وتختلف أسعار سبائك الذهب حسب العيار، ويعد العيار الأكثر تداولًا هو 24 قيراطًا، نظرًا لأنه يحتوي على أعلى نسبة من الذهب النقي.

أسعار سبائك الذهب المختلفة بدون مصنعية 

  • سعر سبيكة الذهب 1 جرام حوالى 5840 جنيها. 
  • سعر سبيكة الذهب 2.5 جرام حوالى 14560 جنيهًا.
  • سعر سبيكة الذهب 5 جرامات  حوالى 28950 جنيها.
  • سعر سبيكة الذهب 10 جرامات  حوالى 56955 جنيها.
  • سعر سبيكة الذهب 100 جرام  حوالى 572900 جنيه.
  • سعر سبيكة الذهب 1000 جرام حوالى 5737610 جنيهات.

معلومات عن الاستثمار في سبائك الذهب 

 الاستثمار في سبائك الذهب يعد من الخيارات الآمنة في مصر، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية المتقلبة يعتبر الذهب ملاذًا آمنًا في أوقات الأزمات أو التضخم، حيث يحتفظ بقيمته بمرور الوقت.

مزايا الاستثمار في سبائك الذهب

  1. حماية ضد التضخم: يعتبر الذهب من أفضل الأصول التي تحافظ على قيمتها ضد التضخم.
  2. سهولة التداول: يمكن بيع وشراء سبائك الذهب بسهولة في السوق المحلية أو من خلال البنوك.
  3. عائد مستقر: بمرور الوقت، يميل الذهب إلى زيادة قيمته، مما يجعل الاستثمار فيه فرصة لتحقيق أرباح طويلة الأجل.
  4. نسبة ضرائب منخفضة: لا يفرض على سبائك الذهب ضرائب أو رسوم تداول عالية، مما يزيد من ربحية الاستثمار.

نصائح للاستثمار في سبائك الذهب

  • اختيار العيار المناسب: يفضل شراء سبائك الذهب عيار 24 قيراطًا، لأنها أكثر نقاءً وتداولًا.
  • الشراء من مصادر موثوقة: يجب التأكد من شراء الذهب من مصادر موثوقة مثل البنوك أو الشركات المعتمدة لتجنب شراء ذهب مغشوش.
  • التخزين الآمن: من الضروري تخزين سبائك الذهب في أماكن آمنة مثل خزائن البنوك أو أماكن مخصصة لذلك.
  • مراقبة الأسعار: تتأثر أسعار الذهب بشكل كبير بأسواق المال العالمية، لذا من المهم متابعة الأسعار بشكل دوري.

كيفية حساب المصنعية على سبائك الذهب؟

وهناك مصنعية على سبائك الذهب بحسب العيارات المختلفة المتوفرة، حيث يشير العيار إلى نسبة الذهب الخالص في السبيكة مقارنة بإجمالي الوزن، فنجد العيار 24 يعني أن السبيكة تحتوي على 24 جزءا من الذهب الخالص من أصل 24 جزءًا، وهو العيار الأعلى والأنقى وتصنف السبائك حسب العيارات المختلفة مثل عيار 24، وعيار 22، وعيار 18.

وتختلف مصنعية السبائك حسب التصميم والشكل وقد تكون السبائك على شكل ألواح أو قطع مخروطية، ويتم تحديد مصنعية السبائك من قبل شركات التعدين والمصانع المعالجة للذهب، وتتمثل في الطريقة التي يتم بها صنع السبيكة وتصميمها وتحديد العيار والوزن. 

