الإثنين 01 سبتمبر 2025
ارتفاع أسهم الأسواق الناشئة بدعم من الذكاء الاصطناعي

ارتفع مؤشر يتتبع أسهم الأسواق الناشئة اليوم الاثنين، وسط سيولة ضئيلة بسبب عطلة في الولايات المتحدة، بدعم من الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في هونج كونج والصين بعد أن أعلنت مجموعة "علي بابا" القابضة عن زيادة في الإيرادات من الذكاء الاصطناعي.

الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي

ارتفع مؤشر "إم إس سي آي" (MSCI) للأسواق الناشئة بنسبة 0.7%، مع ارتفاع سهم "علي بابا" بنسبة 19% في هونج كونج، مسجلًا أعلى مستوى له في ثلاث سنوات، بعد أن أعلنت شركة التجارة الإلكترونية الصينية العملاقة عن زيادة بنسبة تفوق 10% في إيرادات منتجات الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى زيادة فاقت التوقعات في مبيعات قسم الحوسبة السحابية بنسبة 26%. ويمثل هذا الارتفاع انتعاشًا من التراجع الأوسع للسوق الآسيوية الأسبوع الماضي، بعد موجة بيع مكثفة في أسهم التكنولوجيا ضربت "وول ستريت".

أداء متفوق للروبية الإندونيسية

لم يطرأ تغير يذكر على مؤشر "إم إس سي آي" لعملات الأسواق الناشئة، إذ تراجع النشاط مع عطلة عيد العمال في الولايات المتحدة. وحققت الروبية الإندونيسية الارتفاع الأكبر مقابل الدولار في آسيا، بعدما تدخل بنك إندونيسيا المركزي للدفاع عن العملة بعد اضطرابات سياسية وقعت خلال نهاية الأسبوع.

كتب وي كون تشونج، المحلل الاستراتيجي الأولى لدى "بنك أوف نيويورك ميللون" في هونغ كونغ، في مذكرة: "بينما نرجح أن تكون الاضطرابات مؤقتة، فبلا شك سيقلل المستثمرون المخاطر، أو يزيدون التحوطات في محافظ الاستثمار في إندونيسيا".

تعرضت الأسهم الإندونيسية لموجة بيع كثيفة الإثنين بعد تصاعد الاحتجاجات خلال نهاية الأسبوع، وفي الوقت نفسه، يتابع المستثمرون التطورات في تايلندا بعد قرار المحكمة الدستورية الجمعة بإقالة رئيسة الوزراء بايتونغتارن شيناواترا.

 

تباطؤ وتيرة خفض أسعار الفائدة في تركيا

استقرت عائدات السندات المحلية التركية لأجل عامين، بعد تراجعها المستمر الأسبوع الماضي، بعدما أظهرت البيانات نمو الاقتصاد التركي بمعدل 4.8% على أساس سنوي في الربع الثاني. وارتفع الطلب المحلي بأسرع وتيرة منذ أكثر من عام، واستمرت متانة الاقتصاد رغم رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بشكل طارئ في مارس.

وقال وليام جاكسون، المحلل لدى "كابيتال إيكونوميكس"، في مذكرة إن تقرير الناتج المحلي الإجمالي يشير إلى أن البنك المركزي لن يخفض أسعار الفائدة بالوتيرة السريعة التي نتوقعها حاليا.

 

ترقب لتطورات الرسوم الأمريكية 

نال الناتج المحلي الإجمالي لبولندا دفعةً من ارتفاع الطلب المحلي خلال الربع الثاني، بحسب البيانات التي صدرت الإثنين، وانضم الزلوتي إلى نظرائه من العملات الإقليمية في الارتفاع مقابل اليورو والدولار.

وزير المالية: الأسواق الناشئة ستسهم بـ65% من نمو الاقتصاد العالمي بحلول 2035

المشاط: الأسواق الناشئة بحاجة إلى آليات تمويل أكثر كفاءة لمواجهة ضيق الحيز المالي

يتابع المستثمرون أيضا المستجدات بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية، بعدما أصدرت محكمة استئناف فيدرالية الجمعة حكما بعدم قانونية معظم الرسوم العالمية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب.

