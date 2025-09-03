غرفة القاهرة تواصل وضع الترتيبات النهائية لتنظيم معرض أهلًا مدارس

واصلت غُرفة القاهرة التجارية برئاسة أيمن العشري تكثيف جُهودها لتنظيم معرض أهلًا مدارس الرئيسي بمدينة بالقاهرة، حيث عَقَدت اليوم الاربعاء لجنة المعارض اجتماعًا موسعًا برئاسة اللواء صلاح العبد أمين صُندوق الغُرفة.

افتتاح معرض أهلا مدارس الأسبوع المقبل

الاجتماع عقد في حضور الدكتورة نجلاء النجار عضو مجلس إدارة الغرفة وعضو لجنة المعارض ورئيس لجنة سيدات الأعمال، وإيهاب سعيد عضو مجلس إدارة الغرفة وعضو لجنة المعارض لبحث ترتيبات تنظيم هذا المعرض بقاعة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمدينة نصر والمُقرر افتتاحه الأسبوع المقبل.

وشارك في اجتماع اللجنة محمد تمّام الأمين العام، رئيس الجهاز التنفيذي بالغرفة، وعددٌ من مُمثلي الشُعَب التجارية المُشارِكَة في المعرض، وأعضاء لجنة المعارض من الجهاز التنفيذي للغرفة.



لترتيبات شبه النهائية لتنظيم المعرض

وعقب كل اجتماع ترفع اللجنة تقريرًا مُفصلًا إلى أيمن العشري رئيس غُرفة القاهرة.

وناقشت اللجنة الترتيبات شبه النهائية لتنظيم معرض أهلا مدارس والشركات العارضة، وسُبُل تسكين العارضين في القطاعات المختلفة.

وتضع اللجنة حاليًا اللمسات الأخيرة لتنظيم المعرض من حيث التنظيم وتسكين العارضين والتشديد على التخفيضات وجودة السلع ، مع كتابة الأسعار قبل وبعد الخصم وتكون واضحة وصريحة للجميع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.