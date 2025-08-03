رئيس الوزراء للمصريين بالخارج: أنتم وجوه مشرفة وسفراء لوطنكم وتحويلاتكم ساعدت على تعظيم سعر الصرف

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء: إن المصريين بالخارج يشكلون وجوه مشرفة للحضارة المصرية.

جاء ذلك خلال كلمته فى فعاليات النسخة السادسة من مؤتمر المصريين بالخارج اليوم بالقاهرة والذى تستمر فعالياته يومي 3 و4 أغسطس 2025 بحضور الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية، بمشاركة عدد من الوزراء والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية.. وبحضور ممثلي الجاليات المصرية بالخارج من كل أنحاء العالم.

وأوضح أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة بذل كافة الجهود للدفاع عن حقوق المصريين بالخارج والتواصل معهم والتواصل معهم وربطهم بالوطن وتلبية احتياجاتهم وتعزيز الخدمات المقدمة لهم.

وأضاف مدبولي: الدولة المصرية تقدر الوطنية التى تميز بها المصريين في الخارج، حيث تم ضخ تحويلاتهم إلى مصر مما ساعد على تعظيم سعر الصرف في مصر.

وشدد على أن مصر حافظت على استقرارها وأمنها في ظل الاضطرابات الدولية بفضل الله وحكمة القيادة السياسية المصرية.

وبشان القضية الفلسطينية، قال رئيس الوزراء: إن مصر تواصل جهودها لمساندة الفلسطينيين حتى الحصول على حقوقه المشروعة، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة على حدود 1967.

وأشار إلى أن مصر تواصل عملية الإصلاح الاقتصادي وتحسين الاستثمار.

ونوه إلى دعم محدودى الدخل ورفع مستوى المواطنين وتحويل الحياة الأساسية لهم.

وأضاف: كل منا سفير لوطنه أينما حل، ويجب أن يعرف ما تقوم به مصر فى الداخل والخارج، مشيرا للنهضة التى حدثت فى المدن الجديدة والمناطق الصناعية.

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