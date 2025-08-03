الأحد 03 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

رئيس الوزراء للمصريين بالخارج: أنتم وجوه مشرفة وسفراء لوطنكم وتحويلاتكم ساعدت على تعظيم سعر الصرف

الدكتور مصطفى مدبولي،
الدكتور مصطفى مدبولي، فيتو

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء: إن المصريين بالخارج يشكلون وجوه مشرفة للحضارة المصرية. 

جاء ذلك خلال كلمته فى فعاليات النسخة السادسة من مؤتمر المصريين بالخارج اليوم بالقاهرة والذى تستمر فعالياته يومي 3 و4 أغسطس 2025 بحضور الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية، بمشاركة عدد من الوزراء والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية.. وبحضور ممثلي الجاليات المصرية بالخارج من كل أنحاء العالم.

وأوضح أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة بذل كافة الجهود للدفاع عن حقوق المصريين بالخارج والتواصل معهم والتواصل معهم وربطهم بالوطن وتلبية احتياجاتهم وتعزيز الخدمات المقدمة لهم. 

 

وأضاف مدبولي: الدولة المصرية تقدر الوطنية التى تميز بها المصريين في الخارج، حيث تم ضخ تحويلاتهم إلى مصر مما ساعد على تعظيم سعر الصرف في مصر.

 

وشدد على أن مصر حافظت على استقرارها وأمنها في ظل الاضطرابات الدولية بفضل الله وحكمة القيادة السياسية المصرية. 

وبشان القضية الفلسطينية، قال رئيس الوزراء: إن مصر تواصل جهودها لمساندة الفلسطينيين حتى الحصول على حقوقه المشروعة، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة على حدود 1967. 

وأشار إلى أن مصر تواصل عملية الإصلاح الاقتصادي وتحسين الاستثمار. 

ونوه إلى دعم محدودى الدخل ورفع مستوى المواطنين وتحويل الحياة الأساسية لهم. 

وأضاف: كل منا سفير لوطنه أينما حل، ويجب أن يعرف ما تقوم به مصر فى الداخل والخارج، مشيرا للنهضة التى حدثت فى المدن الجديدة والمناطق الصناعية. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مؤتمر المصريين بالخارج النسخة السادسة من مؤتمر المصريين بالخارج الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية

مواد متعلقة

وزير الخارجية بعد الإدلاء بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ بواشنطن: المشاركة واجب وطني (صور)

وزير الخارجية يدلي بصوته بانتخابات مجلس الشيوخ في واشنطن

وزير الخارجية يلتقي السيناتور جيف ميركلي بمجلس الشيوخ الأمريكي

الأكثر قراءة

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى، مؤشرات تنسيق كليات الهندسة 2025

موعد إعلان تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة 2025

بعد قليل، التعليم العالي تعلن نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025

الأرصاد: سقوط أمطار ورياح مثيرة للأتربة على هذه المناطق

العويس ترتفع لـ 65 جنيهًا، أسعار المانجو اليوم الأحد 3 أغسطس 2025

قبل إعلانها رسميًّا، رابط نتيجة تنسيق المرحلة الأولى برقم الجلوس

أخبار مصر: نتيجة تنسيق المرحلة الأولى بالجامعات 2025، القبض على دنجوان التيك توك، انخفاض جديد في درجات الحرارة، اعترافات سوزي الأردنية

سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري والبنوك المصرية (آخر تحديث)

خدمات

المزيد

حالات يقع فيها عبء الإثبات الضريبي على المصلحة بقانون الإجراءات

العويس ترتفع لـ 65 جنيهًا، أسعار المانجو اليوم الأحد 3 أغسطس 2025

كيف يتم الخصم من رواتب الموظفين وفقا لقانون العمل الجديد؟

أسعار الخضار اليوم الأحد، الفاصوليا تسجل 60 جنيهًا في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

بعد القبض عليه بأحد الكافيهات.. من هو دنجوان التيك توك محمد شاكر؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

«وأسروا قولكم أو اجهروا به»، محمد سيد طنطاوي يؤكد علم الله بالسر والعلن

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 3 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأحد 3 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads