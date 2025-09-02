شركة صينية تلزم صناع المحتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي بوضع علامة أنه ليس بشريا

أطلقت شركة ديب سيك، المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، قواعد جديدة في الصين تُلزم جميع صناع المحتوى الذين يقومون بإنشاء محتواهم بواسطة الذكاء الاصطناعي على منصتها بتمييزه بوضوح بأنه اصطناعي.

يأتي هذا التغيير في إطار جهود أوسع نطاقًا لجعل محتوى الذكاء الاصطناعي أكثر شفافية ومنع إساءة استخدامه.

وأصدرت الشركة إشعارًا رسميًا يُوضح أن أي محتوى تُنتجه أنظمة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها يجب أن يتضمن الآن علامات واضحة تُشير إلى أنه ليس من صنع البشر.

العلامات والمميزات الاخرى

تأتي هذه العلامات بنوعين: علامات واضحة يسهل على المستخدمين رؤيتها، وعلامات تقنية مخفية مدمجة في المحتوى نفسه، قد تكون العلامات المرئية عبارة عن نص يُشير إلى "مُولّد بالذكاء الاصطناعي"، أو إعلانات صوتية، أو رسومات تظهر في مكان ما من المحتوى.

العلامات المخفية فى الديب سيك

أما العلامات المخفية، فتُخبأ ضمن البيانات التقنية، وتتضمن تفاصيل مثل نوع المحتوى، والشركة المُصنّعة له، ورقم تعريف فريد، ولا يُسمح للمستخدمين بالتلاعب بهذه العلامات بأي شكل من الأشكال، كما لا يمكنهم إزالتها، أو تغييرها، أو تزييفها، أو محاولة إخفائها.

وحظرت "ديب سيك" أي أدوات أو خدمات من شأنها مساعدة الأشخاص على التلاعب بالعلامات، وفي حال مخالفة أي شخص لهذه القواعد، يواجه عواقب قانونية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.