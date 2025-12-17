الأربعاء 17 ديسمبر 2025
إخماد حريق شقة الراحلة نيفين مندور بالإسكندرية والمعمل الجنائي يعاين الحادث

نيفين مندور
نيفين مندور
 لقيت الفنانة نيفين مندور، بطلة فيلم اللي بالي بالك، مصرعها صباح اليوم اختناقا بالدخان، إثر حريق شبّ داخل شقتها ببرج الإخلاص بمنطقة العصافرة في محافظة الإسكندرية.

وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، وتمكنت من السيطرة على الحريق وإجراء عمليات التبريد اللازمة، قبل نقل جثمان المتوفاة إلى المستشفى، فيما تواصل قوات المعمل الجنائي رفع آثار البصمات وإجراء المعاينة الفنية لمكان الحريق، للوقوف على أسبابه وملابساته.

كما تكثف مباحث الإسكندرية جهودها بجمع المعلومات ومناقشة شهود العيان لكشف تفاصيل الواقعة.

وأكد أحد جيران الفنانة الراحلة، في منشور عبر موقع “فيس بوك”، أن نيفين مندور توفيت نتيجة حريق شقتها بالعصافرة، موضحًا أن الحادث وقع في الدور الرابع من برج الإخلاص قرابة الساعة السابعة صباحًا، وأنها تأثرت بالدخان ولم تنج من الاختناق، داعيًا لها بالرحمة والمغفرة.

وكان الفنان شريف إدريس قد أعلن خبر الوفاة عبر حسابه على “فيس بوك”، وكتب: “لا إله إلا الله.. الصديقة الطيبة الجميلة نيفين مندور في ذمة الله.. الله يرحمك ويحسن إليكِ”.

نيفين مندور، من مواليد 16 يونيو 1980، بدأت شغفها بالتمثيل منذ الصغر عبر المسرحيات المدرسية والجامعية. حققت شهرة واسعة بعد بطولتها لفيلم اللي بالي بالك عام 2003 أمام الفنان محمد سعد، حيث قدمت شخصية “فيحاء” أمام شخصية “اللمبي”.

اختفت عن الساحة الفنية لعدة سنوات قبل أن تعود بأعمال محدودة، من بينها راجعلك يا إسكندرية مع خالد النبوي، وفيلم مطعم تشي توتو عام 2006، ثم اعتزلت التمثيل نهائيًا.

وعاشت نيفين مندور في السنوات الأخيرة حياة هادئة بعيدًا عن الأضواء، مكتفية بالتواصل مع متابعيها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة نيفين مندور

المعمل الجنائي يعاين حريق محل بالعمرانية

الفنانة نيفين مندور بطلة فيلم الليمي مختنق من دخان حريق شب صباح اليوم العصافرة الفنانة نيفين مندور ببرج الإخلاص

