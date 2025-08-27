ارتفاع مؤشرات الأسهم الأمريكية وسط ترقب لصدور نتائج أعمال إنفيديا

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تعاملات جلسة يوم الأربعاء 27 أغسطس، مع تركيز المستثمرين على تقرير نتائج أعمال إنفيديا المرتقب صدوره بعد الجلسة، والذي قد يمثل نقطة تحول في سوق الأسهم الصاعدة.

ارتفاع مؤشرات الأسهم الأمريكية

وزاد مؤشر ناسداك المركب بنحو 0.04%، كما ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 81 نقطة، أو بنحو 0.2%. وصعد مؤشر إس آند بي 500 بنحو 0.1%. وتمثل أسهم إنفيديا حوالي 8% من مؤشر السوق العام، وفقًا لبيانات FactSet.

واستمرت عوائد سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل في الارتفاع وسط مخاوف من محاولات الرئيس الأميركي دونالد ترامب التأثير على مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لخفض معدلات الفائدة.

وتجاوز السوق إلى حد كبير خطوة ترامب غير المسبوقة بإقالة عضوة مجلس الاحتياطي الفدرالي ليزا كوك من منصبها مع إغلاق الأسهم الأمريكية جلسة الثلاثاء على ارتفاعات هادئة.

وحققت بعض الأسهم الفردية مكاسب قوية رغم هدوء السوق عمومًا. وارتفع سهم MongoDB بنسبة 32% بعد أن فاقت نتائج أعمال منصة بيانات المطورين توقعات وول ستريت. وصعد سهم Okta بنسبة 2% بعد أن تجاوزت نتائج أعمالها الفصلية وتوقعاتها السنوية التقديرات.

وأشارت الشركتان إلى الطلب القادم من الشركات التي تُطور منصات الذكاء الاصطناعي كسبب رئيسي لتحقيق هذه النتائج القوية. ويعد هذا أمرًا مبشرًا بالنسبة لنتائج أعمال شركة إنفيديا.

وتُعلق وول ستريت آمالًا كبيرة على إنفيديا، صاحبة الثقل الأكبر في مؤشر إس آند بي 500، وتُعتبر مؤشرًا رئيسيًا في السوق عمومًا، ومؤشرًا رئيسيًا على تطور الذكاء الاصطناعي. وقد تُخفف نتائج أعمال الشركة من ارتفاع الأسهم هذا العام أو تُعززه، لا سيما مع سعي "الشركات السبعة الرائعة" إلى التعافي من موجة البيع التي شهدتها الأسبوع الماضي.

وتجاوزت شركة صناعة الرقائق توقعات الأرباح في 11 من أصل 12 تقريرًا ربع سنوي، لكن السهم شهد رد فعل سلبيًا بعد إعلان نتائج الأعمال في أربع من تلك المرات، وفقًا لبيانات FactSet.

وقال رئيس قسم الأبحاث والرئيس التنفيذي للاستثمار في Fundstrat Capital، توم لي، لشبكة CNBC يوم الثلاثاء: "أعلم أن المستثمرين قلقون للغاية، وأن أداء إنفيديا لم يكن جيدًا في المرات القليلة الماضية التي نُشرت فيها تقارير، لكن القصة لا تزال قائمة، وهي أنها واحدة من أهم الشركات في العالم في خضم أكبر تغيير هيكلي في الاقتصاد العالمي".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.