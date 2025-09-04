الخميس 04 سبتمبر 2025
بعد انخفاض الدولار، جودة عبد الخالق يهاجم الحكومة بسبب استمرار ارتفاع الأسعار

جودة عبد الخالق،
جودة عبد الخالق، فيتو

قال الدكتور جودة عبد الخالق، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة ووزير التموين الأسبق إن ما تعانيه الأسواق من الاحتكار وفوضى يتسبب فى ارتفاعات متتالية في الأسعار.

وأضاف أن أي برنامج أو إستراتيجية للحكومة دون معالجة قضية الأسواق لن تنجح، مشيرًا إلى أن  الأسواق يسيطر عليها اتحادات وتكتلات تفرض أسعارًا تخالف المنطق الاقتصادي رغم انخفاض سعر الدولار. 

 

توصيات الحوار الوطني التي أهملتها الحكومة كان من بينها مراجعة قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

وأكد في تصريح لفيتو أن توصيات الحوار الوطني التي أهملتها الحكومة كان من بينها مراجعة قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لتغليظ العقوبات وإلغاء النص الذي يمنع من تحريك الدعوى إلا بعد موافقة الوزير المختص لأنه مخالف للدستور لأن السلطة التنفيذية تجور على السلطة القضائية فكل من يخالف يحال إلى المحكمة. 

 

لا بد أن تنهض أجهزة الدولة لمراقبة الأسواق

واختتم: "لا بد أن تنهض أجهزة الدولة لمراقبة الأسواق وبالتالي نحتاج إلى تعديلات للقانون وإلى نظام فعال لحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية". 

