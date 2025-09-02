انخفاض 250 ألف جنيه بسيارات كوبرا تيرامار موديل 2025

سيارات كوبرا…استقبلت السيارات الاوروبية مطلع شهر سبتمبر بتراجع في أسعار سيارتها وكانت كوبرا من أبرز العلامات التي تراجعت خلال الشهر الجاري وشمل التراجع طرزات كوبرا تيرامار موديل 2025 وبلغ حجم التراجع نحو 250 ألف جنيه.

أسعار سيارات كوبرا في مصر بعد التراجع

وأخطر الوكيل المحلي للعلامة التجارية كوبرا كافه الموزعين والتجار بقمية التراجع الذي لحق بسيارات كوبرا خلال شهر سبتمبر ونرصد الأسعار في التقرير التالي:-



يصل سعر الفئة الأولى 2 مليون و199 ألف جنيه بدلًا من 2 مليون و449 ألف جنيه



ويصل سعر الفئة الثانية 2 مليون و299 ألف جنيه بدلًا من 2 مليون و539 ألف جنيه



حصلت سيارات كوبرا تيرامار، علي مصابيح والعجلات الرياضية قياس 19 بوصة فئة Cosmic Cooper أو Spectrum Silver، والمصابيح الخلفية ثلاثية الأبعاد فئة LED مع شريط ضوئي يمتد بعرض السيارة وشعار “كوبرا” المُضيء في المنتصف،

بخلاف الزجاج المظلّل وعاكس الهواء الخلفي هجومي الطابع الذي يتضمّن مخارج عادم جذّابة، وكذلك الجناح المُدمج بالسقف، وغيرها من اللمسات الرياضية المميّزة، وتستوعب المقصورة لخمسة ركّاب على متنها.

وتتوافر كوبرا تيرامار في السوق المصرية عبر فئتين تجهيزيتين فقط، وهما الفئةImpulse Terramar وTerramar Control.

ورغم الخطوط الخارجية التي بدا تصميمها أكثر جرأة وهجومية، فإن المقصورة الداخلية جاءت تستعين بمكوّنات وجودة أعلى وتقنيات حصرية متطوّرة.

