وزير البترول: مصر تمتلك مقومات كبيرة في قطاع التعدين

ألقى المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، كلمةً في افتتاح اليوم الثاني للمؤتمر الإفريقي الأسترالي للتعدين والطاقة «Africa Down Under» بمدينة بيرث الأسترالية، استعرض خلالها أمام ممثلي الشركات والمستثمرين جهود مصر للنهوض بقطاع التعدين.

وأكد أن الإصلاحات التشريعية المنفذة وتطبيق النظام المالي التنافسي يهدف لجعل مصر وجهة جاذبة لمستثمري التعدين، مدعومة بموارد طبيعية هائلة وبنية تحتية قوية نفذتها الدولة بما سيؤدي لرفع مساهمة التعدين الي مابين 5 الي 6% من الناتج المحلي خلال سنوات قليلة.

و عبر الوزير عن سعادته بالمشاركة المصرية الأولي في هذا الحدث الهام مؤكدا أنها لن تكون الأخيرة، وأضاف خلال استعراضه جهود مصر لتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار في قطاع التعدين أن مصر انتهت من تحديث نموذج الاستثمار في استغلال الذهب والمعادن بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، باعتباره الركيزة الأساسية في جذب الشركات الكبرى والناشئة للتعدين علي حد سواء للعمل في مصر .

تحويل هيئة الثروة المعدنية لكيان اقتصادي

كما أشار إلى إتمام تحويل هيئة الثروة المعدنية في مصر لكيان اقتصادي مستقل قادر على تطوير القطاع وجذب استثمارات واجراء ابحاث ودراسات علاوة علي تيسير إجراءات التراخيص إطار التسهيل علي المستثمرين، لافتا إلى الاستعداد لإطلاق مشروع مسح جوي للإمكانات التعدينية على مستوى الجمهورية لتوفير بيانات دقيقة للمستثمرين، والعمل على الانتهاء من منصة رقمية حديثة على غرار بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج EUG لعرض البيانات والفرص الواعدة في قطاع التعدين.

وأكد الوزير أن مصر تمتلك إمكانات كبيرة تؤهلها لتصبح مركزًا إقليميًا لصناعات القيمة المضافة من الموارد التعدينية، من خلال تطوير المشروعات التي تركز على تصنيع الخامات التعدينية وتحويلها إلى منتجات صناعية بما يحقق أقصى استفادة اقتصادية ممكنة، ومن أبرز هذه المشروعات الإستراتيجية مجمع أبو طرطور لحمض الفسفوريك.

مقومات هامة للانطلاق في مجالات التعدين

وأكد الوزير أن مصر تمتلك مقومات هامة للانطلاق في مجال التعدين أهمها موقعها الإستراتيجي والطبيعة الجيولوجية الغنية بالمعادن، والبنية التحتية القوية التي نفذتها الدولة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى جانب تنوع مصادر الطاقة، والتشريعات الجاذبة للاستثمار.

وفي ختام كلمته، وجه الوزير الدعوة للمشاركين لحضور منتدى مصر للتعدين في نسخته القادمة.

يشار إلى أن كلمة الوزير جاءت بحضور عدد من كبار الشخصيات أبرزهم ديفيد مايكل، وزير المناجم والبترول بحكومة غرب أستراليا، وإيمانويل أرماه، وزير الأراضي والموارد الطبيعية بجمهورية غانا، وستيوارت بيلي، كبير مسئولي الاستدامة وشئون الشركات بشركة أنجلو جولد أشانتي العالمية، وممثلي شركات تعدين أفريقية وأسترالية.

