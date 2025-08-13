الأربعاء 13 أغسطس 2025
اقتصاد

الدعم المحلي والخارجي يدفع الجنيه المصري لأعلى مستوى أمام الدولار في 12 شهرا

الجنيه والدولار،
الجنيه والدولار، فيتو

قفز الجنيه المصري اليوم الأربعاء إلى أقوى مستوياته أمام الدولار الأمريكي منذ نحو عام، مدعوما بزيادة تدفقات النقد الأجنبي مع انطلاق موسم السياحة والعطلات الصيفية، وتخفيف القيود على الحصول على العملة الصعبة للمسافرين، إلى جانب صعود عملات الأسواق الناشئة بعد بيانات التضخم الأمريكية. 

ارتفاع الجنيه أمام الدولار

وبحسب بيانات البنك الأهلي المصري، ارتفع الجنيه 9 قروش في التعاملات المبكرة ليسجل 48.31 جنيه للدولار للشراء و48.41 جنيه للبيع، مقارنة بأدنى مستوى تاريخي عند 51.73 جنيه في أبريل الماضي، بحسب وكالة بلومبرج. 

احتياطيات النقد الأجنبي لمصر

وارتفعت احتياطيات النقد الأجنبي لمصر إلى 49 مليار دولار بنهاية يوليو، مدعومة بنمو إيرادات السياحة 22% في النصف الأول من العام إلى 8 مليارات دولار، وزيادة عدد السائحين 25% إلى 8.7 مليون. وتستهدف الحكومة استقبال 18 مليون سائح بنهاية العام، ما قد يرفع الإيرادات عن التقديرات السابقة.

في المقابل، ألغى البنك المركزي شرط تقديم بيانات السفر عند استخدام بطاقات الائتمان في الخارج، وخفّضت بنوك كبرى، منها البنك الأهلي المصري والتجاري الدولي وبنك مصر، رسوم المعاملات بالعملات الأجنبية إلى 3% من 5%، ورفعت حدود الشراء في الخارج إلى 10 آلاف دولار، وهو الحد الأقصى المسموح به قانونيا. 

شراء قوي من الأجانب في أدوات الدين

وجمعت الحكومة عبر البنك المركزي نحو ثلث القيمة المستهدفة من إصدارات الدين المحلي للسنة المالية الحالية في يوليو وحده، بما يتجاوز 1.11 تريليون جنيه، وسط طلب قوي من المستثمرين الأجانب والبنوك المحلية للاستفادة من أسعار الفائدة المرتفعة. 

وتبلغ أسعار الفائدة الأساسية حاليا 24% على الإيداع و25% على الإقراض لليلة واحدة، بعد خفضها مرتين منذ بداية 2025 بمجموع 325 نقطة أساس، في أول خفض منذ أكثر من أربع سنوات ونصف.

عوامل خارجية داعمة

وتحرك الجنيه أيضا في مسار صعودي مع تحسن شهية المخاطرة في الأسواق الناشئة، بعد أن جاءت بيانات التضخم الأمريكية لشهر يوليو متماشية مع التوقعات، ما عزز الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يبدأ خفض الفائدة في اجتماعه الشهر المقبل.

جولدمان ساكس: الجنيه المصري لا يزال مقوّمًا بأقل من قيمته العادلة بنحو 30%

ضربة قوية للدولار أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم

هذا الاتجاه شجع المستثمرين على زيادة تعرضهم لأصول الأسواق الناشئة، لترتفع معظم عملاتها أمام الدولار، بقيادة البيزو التشيلي والراند الجنوب أفريقي، فيما يسعّر المتعاملون احتمالًا يقارب 90% لخفض الفائدة الأمريكية بواقع 25 نقطة أساس في سبتمبر، مقارنة بنحو 80% مطلع الأسبوع.

