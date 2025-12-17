الأربعاء 17 ديسمبر 2025
أخبار مصر

تحذير من تشكل سيول، الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار اليوم الأربعاء

سقوط أمطار
 كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن فرص سقوط أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وسيناء، قد تكون غزيرة أحيانا وتصل لحد السيول على بعض المناطق.

حالة الطقس غدا الأربعاء، تحذير من الشبورة الكثيفة على هذه الطرق

طقس اليوم، خريطة سقوط الأمطار المتوسطة

ويكون هناك فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على مدن القناه وبعض محافظات الوجه البحرى وخليج السويس.

وتوجد فرص لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية ومناطق من محافظة البحر الأحمر، وقد تمتد لمناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

فيما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الأربعاء، حيث تنخفض درجات الحرارة انخفاضا ملحوظا، ويسود طقس خريفى معتدل الحرارة نهارا على شمال البلاد وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بارد  فى الصباح الباكر وآخر  الليل  على أغلب الأنحاء.

ويكون هناك نشاط ملحوظ للرياح يزيد من الإحساس من برودة الطقس

ومن المتوقع أن  يسود طقس معتدل  الحرارة  نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وشمال الصعيد، و السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على جنوب الصعيد.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل الحرارة ليلا، مائل للبرودة فى اخر الليل وبارد فى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

درجة الحرارة العظمى:  21

درجة الحرارة الصغرى: 13

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 20

درجة الحرارة الصغرى: 14

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 21

درجة الحرارة الصغرى: 10

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:23

درجة الحرارة الصغرى: 11

