غرفة القاهرة تنتهي من برنامج لإعداد جيل جديد من طلبة الجامعات للتصدير

شَهِدَ المهندس سامح زكي، رئيس شُعبة المُصدرين في الغرفة التجارية بالقاهرة، نيابة عن أيمن العشري، رئيس الغرفة، احتفالية اجتياز طلبة للبرنامج المتخصص في التصدير، الذي نظمته أكاديمية التجار بالغرفة على مدار خمسة أسابيع مضت.

وكرم المهندس سامح زكي في نهاية الاحتفالية عددًا من المحاضرين في البرامج المختلفة بأكاديمية التجار بالغرفة، من بينهم محاضري برنامج التصدير.

وشارك في الاحتفالية محمد تمام، الأمين العام ورئيس الجهاز التنفيذي للغرفة، وفيصل عبد العاطي، المتحدث الرسمي بالغرفة.

وأكد المهندس سامح زكي أهمية هذا البرنامج في إعداد جيل جديد يضاف إلى قطاع التصدير، مشيرًا إلى أن هناك تعليمات من أيمن العشري، رئيس الغرفة، بالاهتمام بتدريب وتأهيل الشباب وطلبة الجامعات على برامج التصدير، وذلك لمساندة خطة الدولة ورؤيتها لرفع معدلات الصادرات المصرية والوصول إلى المستهدف وهو 145 مليار دولار سنويًا.

وتابع "زكي": "تأهيل الشباب وطلبة الجامعات لمعرفة كيفية التصدير وسبل دراسة الأسواق الخارجية، وكيفية دخولها بالطرق الصحيحة، يُعد خطوة مهمة لتطوير وتنمية قطاع التصدير، في ظل السبل الحديثة التي يستخدمها العالم في التعاملات الاقتصادية وتبادل البيانات والمعلومات واحتياجات الأسواق في الدول المختلفة وكيفية تلبيتها."

أساسيات التصدير والتسويق الدولي

ويتضمن برنامج تأهيل الطلبة للتصدير " أساسيات التصدير والتسويق الدولي - التصدير الدولي من وجهة نظر المصدر والمستورد باستخدام AI - مصطلحات وشروط التجارة الدولية (إنكوتيرمز 2020) - التوزيع الدولي - بحث أسواق التصدير باستخدام AI - استخدام محركات البحث ومواقع الويب للحصول على معلومات التجارة - الترويج الدولي (B2B) - فهم وتحليل بيانات التجارة - قواعد وبيانات خرائط التجارة - خرائط الدول والمنتجات - استراتيجيات وخطط دخول الأسواق - مصادر بيانات ومعلومات التصدير والاستيراد - الاتفاقيات والعقود الدولية - المواصفات والمعايير الدولية في التجارة العالمية - أسس النقل والشحن الدولي" والمهارات التي يكتسبها المتدرب " تحليل ومعرفة كافة مصادر تحول التجارة الدولية باستخدام الصادرات - فهم العوامل المهمة عند اختيار استراتيجيات السوق المناسبة واستخدام عناصر الربح في التسويق المختلف - فهم ومعرفة عمليات إدارة التصعيد والاستراتيجيات في تصدير واستيراد السلع"

