وزير الكهرباء ومدير هيئة الطاقة النووية الروسية يتفقدان مشروع محطة الضبعة

استقبل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أليكسي ليخاتشوف المدير التنفيذي لهيئة الدولة للطاقة النووية روسآتوم الروسية، والدكتور أندريه بيتروف نائب المدير العام للمؤسسة الحكومية الروسية رئيس شركة أتوم ستروي اكسبورت على رأس وفدا روسيا رفيع المستوى، بمقر الوزارة بالعلمين.



وحضر اللقاء كل من جيورجى بوريسنكو سفير روسيا الاتحادية لدى القاهرة، وتم عقد اجتماعا بمشاركة الدكتور شريف حلمى رئيس هيئة المحطات النووية، والدكتور أحمد فرغل رئيس الجهاز التنفيذى للإشراف على المشروعات النووية، وعدد من القائمين على المشروع فى مصر وروسيا.



المخطط الزمني لمشروع محطة الضبعة النووية

وخلال الاجتماع بحث وزير الكهرباء مجريات التنفيذ وتطور الأعمال ومراجعة خطة العمل فى ضوء المخطط الزمنى لمشروع محطة الضبعة النووية، وناقش الاجتماع وضع مخطط تنفيذي وإصدار التكليفات اللازمة فى ضوء مخرجات الاجتماع مع الرئيس عبدالفتاح السيسي صباح اليوم، وخاصة ما يتعلق بتوطين صناعة المهمات الكهربائية ونقل التكنولوجيا والبحث العلمي.



متابعة سير العمل فى مشروع المحطة النووية

وبحضور ومشاركة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اصطحب الدكتور محمود عصمت، الوفد الروسي فى زيارة ميدانية وجولة تفقدية إلى موقع المحطة النووية بالضبعة لمتابعة سير العمل فى مشروع المحطة النووية وتفقد تطور الأعمال، إفتتح خلالها مركز التدريب ورفع كفاءة العاملين، وتم عقد لقاء مع العاملين، والقائمين على المشروع من الجانبين المصرى والروسي، للاطمئنان على تنفيذ الأعمال طبقا للمخطط الزمني ومراجعة خطة تكثيف العمل وزيادة أعداد العاملين، وشملت الجولة التفقدية تقديم عرض توضيحي من مديرى المشروع من الجانبين المصرى والروسى حول خطة العمل والالتزام بالجداول الزمنية لإنهاء الأعمال ومعدلات الإنجاز والاستعدادات لاستقبال مهمات الكهرباء الخاصة بالمفاعل الأول وغيرها من التنفيذ على كافة المستويات.



مشروع المحطة النووية بالضبعة



قال الدكتور محمود عصمت أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتابع مشروع المحطة النووية بالضبعة ومجريات التنفيذ فى ضوء الجدول الزمني بصفة مستمرة، مشيرا إلى التوجيه الرئاسى بتوطين صناعة المهمات، وما تم التوافق عليه اليوم مع الجانب الروسي على بدء العمل فى هذا الاتجاه، موضحا أن مشروع المحطة النووية بالضبعة يظل نموذجا للتعاون وشاهدا على عمق العلاقات بين الشعبين المصرى والروسي، مضيفا أن استراتيجية عمل قطاع الكهرباء تقوم على مزيج الطاقة وتنويع مصادر توليد الكهرباء والاعتماد على الطاقات الجديدة والمتجددة والنظيفة لخفض استهلاك الوقود والحد من انبعاثات الكربون، مؤكدا على اهتمام الدولة بالاستخدامات السلمية للطاقة النووية وأهمية ذلك فى إطار خطة التنمية المستدامة وتحقيق التطور المنشود فى شتى المجالات، لاسيما فى توليد الطاقة الكهربائية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.