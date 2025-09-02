كامل الوزير يبحث مع نائب رئيس مجلس الدولة الصيني سبل دعم قطاع الصناعة

التقى الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، بجيانج جو تشينج، نائب رئيس مجلس الدولة الصيني المختص بقطاعي النقل والصناعة، في حضور وزير الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصيني جين تشانج لونج، والسفير خالد نظمي سفير مصر في بكين، وأعضاء السفارة المصرية.

في بداية اللقاء، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، على عمق العلاقات التي تربط بين القيادة السياسية والشعبين الصديقين المصري والصيني، مشيرًا إلى تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإيفاده مبعوثًا عنه للمشاركة في الاحتفال بالذكرى الـ 80 لانتصار حرب المقاومة الشعبية الصينية وتكليفه بنقل تحياته إلى الرئيس الصيني شي جين بينج، والشعب الصيني الصديق بهذه المناسبة، وذلك في إطار تميز وخصوصية العلاقات التي تجمع بين مصر والصين على كافة الأصعدة والاستعدادات الجارية للاحتفاء بمرور 70 عامًا على تدشين العلاقات الدبلوماسية بين مصر والصين.

وأشار إلى أن مصر أول بلد عربي وأفريقي يقيم علاقات دبلوماسية مع الصين عام 1956، واليوم يمر أكثر من 10 أعوام على تعزيز مستوى العلاقات بين البلدين للوصول إلى الشراكة الاستراتيجية الشاملة بعد توقيع القيادتين السياسيتين للبلدين في ديسمبر 2014، واعتزاز الدولة المصرية بالصين كشريك استراتيجي، لافتًا إلى العلاقات القوية بين الجانبين في إطار مبادرة الحزام والطريق والبريكس والتعاون الصيني الأفريقي.

وأشاد الوزير بالتعاون مع الحكومة والشركات الصينية في تنفيذ العديد من المشروعات في مختلف المجالات ومنها قطاعا الصناعة والنقل في ظل قوة العلاقات المصرية الصينية سواء كانت مشروعات النقل السككي أو البحري، أو من خلال مصانع في مصر، حيث يبلغ عدد الشركات الصينية العاملة في مصر حوالي 3000 شركة صينية، مستعرضًا عددًا من النماذج الناجحة للشركات الصينية في السوق المصرية مثل المطور الصناعي “تيدا”، وهاير ولونج مارش وهاتشيسون أكبر مشغل عالمي، وأفيك وCRRC وغيرها من الشركات الصينية.

ولفت إلى أنه التقى برئيس شركة أفيك لبحث الموقف التنفيذي للمرحلة الثالثة من القطار الكهربائي الخفيف LRT والتعاون المستقبلي في المرحلة الرابعة مؤكدًا على التطلع إلى زيادة المصانع الصينية في مصر لتوطين مختلف الصناعات وخاصة في مجالات صناعة السيارات الكهربائية ومكونات مشروعات الطاقة المتجددة وغيرها من الصناعات لتلبية احتياجات السوق المحلي والانطلاق إلى التصدير للخارج.

الصين تولي أهمية كبيرة لدعم قطاع الصناعة في مصر

من جانبه أكد جيانج جو تشينج نائب رئيس مجلس الدولة الصيني المختص بقطاعي النقل والصناعة، على قوة ومتانة العلاقات الصينية المصرية وقوة العلاقات التي تربط بين القيادة السياسية في البلدين الصديقين والنتائج الهامة للقاءات الرئيسين الصيني والمصري، وإلى اهتمام الحكومة الصينية بزيادة حجم التعاون مع مصر في مختلف المجالات ومنها قطاعا الصناعة والنقل سواء من استكمال مراحل القطار الكهربائي الخفيف واستمرار التعاون في مجال النقل البحري أو إقامة المزيد من المصانع بمصر ولاسيما مصانع الطاقة الجديدة والمتجددة وكافة الصناعات الخضراء ومنها صناعة السيارات الكهربائية التي تتخذ مصر لتوطينها خطوات جادة ومتميزة.

وأكد أن الصين تولي أهمية كبيرة لدعم قطاع الصناعة في مصر والتوسع في إقامة المناطق الصناعية بها بما يخدم الشراكة الاستراتيجية بين الدولتين الصديقتين، لافتًا إلى أهمية موقع مصر الجغرافي الفريد ودورها الكبير في خدمة حركة التجارة العالمية عن طريق قناة السويس وإلى أهمية المناخ الاستثماري الواعد بمصر.

