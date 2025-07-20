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اقتصاد

ارتفاع الإيثريوم بأكثر من 6 % بعد إقرار قانون العملات المستقرة التاريخي

عملة الإيثريوم
عملة الإيثريوم

ارتفعت عملة الإيثريوم، كبير في عطلة الأسبوع، اليوم الأحد، وقفزت بنسبة 5.97% مع توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قانون العملات المستقرة  جينيوس Genius Act.

ارتفاع سعر الإيثريوم

ووفقًا لشركة Coin Metrics، ارتفع سعر الإيثريوم بنسبة 5.97% ليصل إلى 3.778.84 دولارا أمريكيا، متداولًا عند أعلى مستوياته منذ يناير، هذا الارتفاع يأتي مع تزايد الزخم في سوق العملات البديلة، بحسب شبكة CNBC عربية.

ويأتي هذا الارتفاع بعد أن قامت شركة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للعملات المشفرة، وورلد ليبرتي، مؤخرًا باستثمار كبير في إيثريوم.

سجلت العملة المشفرة، التي تبلغ قيمتها السوقية الآن أكثر من 455 مليار دولار، ارتفاعا بنحو 43% الأسبوعين الماضيين، وهي أكبر نسبة مكاسب لأسبوعين منذ أغسطس 2021.

وبلغت المكاسب الشهرية لثاني أكبر عملة مشفرة حتى الآن 45.48%.

مشروع قانون العملات المستقرة

خطفت العملة المشفرة الأضواء مع توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مشروع قانون العملات المستقرة، وهو أول قانون رئيسي من نوعه في الولايات المتحدة.

وقتل ترامب عند توقيع القانون: "لقد تعهدت بإعادة الحرية والريادة الأميركية، وجعل الولايات المتحدة عاصمة العملات المشفرة في العالم.. يُنشئ قانون جينيوس إطارًا تنظيميا واضحا وبسيطا لتأسيس وإطلاق العنان للوعد الهائل الذي تقدمه العملات المستقرة المدعومة بالدولار".

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