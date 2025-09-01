مواصفات سيارات JS8 Pro وJS6 بعد طرحها بالسوق المحلي

طرح الوكيل الحصري لعلامة چاك لأول مرة في السوق المصري، سيارتين جديدتين من طرازات JAC لأول مرة في السوق المصري، وهما JAC JS8 Pro ذات السبعة مقاعد، وJAC JS6 المدمجة، وذلك لتوسيع خيارات العملاء الباحثين عن سيارات عائلية عصرية تجمع بين الراحة والتكنولوجيا المتقدمة، أو سيارات SUV عملية مزودة بأحدث التقنيات والميزات المبتكرة.

JAC JS8 Pro ذات السبع مقاعد تجمع بين القوة والفخامة العائلية

تنتمي JS8 Pro لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام SUV ذات السبعة مقاعد، وتُطرح في السوق بفئتين رئيسية هي: Limited وFlagship، مع محرك تربو سعة 1.5 لتر يولد قوة 182 حصانًا وعزم دوران أقصى 300 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك مزدوج القابض ((7 DCT ونظام دفع أمامي، ما يوفر أداءً قويًا واقتصاديًا باستهلاك وقود يبلغ 7.9 لتر/100 كم، وتأتي مع سعة تخزين مرنة تبدأ من 418 لترًا وتصل حتى 2153 لترًا عند طي المقاعد الخلفية، مما يجعلها الخيار الأمثل للعائلات الباحثة عن مزيج متكامل بين الفخامة والقوة والاقتصادية.

فئة JS8 Pro Limited

تأتي الفئة الأساسية JS8 Pro Limited بجنوط رياضية مقاس 19 بوصة، نظام تعليق أمامي مستقل ماكفرسون وخلفي شبه مستقل، مما يمنح السيارة ثباتًا جيدًا مع راحة في القيادة.

وتتميز بتجهيزات 6 وسائد هوائية، نظام ABS، توزيع إلكتروني للفرامل EBD، مساعد فرامل HBA، نظام الثبات الإلكتروني ESC، مانع الانزلاق TCS، نظام المساعدة في صعود المرتفعات HSA، ونظام كشف النقاط العمياء (BSD)، كما تدعم الدخول الذكي، تشغيل السيارة بزر، وإغلاق النوافذ عن بُعد.

في الداخل، توفر السيارة مقاعد جلد كهربائية مع خاصية التسخين، مكيف هواء أوتوماتيكي مع فتحات خلفية، شاشة وسطية قياس 12.3 بوصة، نظام بلوتوث، دعم Android Auto وApple CarPlay، شحن لاسلكي للهاتف، لوحة عدادات رقمية، 6 سماعات، وإضاءة محيطية داخلية. كما تأتي مع فتحة سقف بانورامية، حقيبة خلفية كهربائية، حساس خلفي لفتح الشنطة، وعادم مزدوج لمظهر أكثر رياضية.

فئة JS8 Pro Flagship

أما فئة JS8 Pro Flagship الأعلى تجهيزًا، فتقدم مستوى إضافي من الفخامة والتقنيات الذكية، إذ تتميز بأنظمة مساعدة متطورة للقيادة تشمل نظام الكبح الطارئ المتقدم (AEB)، التحذير من الاصطدام الأمامي (FCW)، مثبت سرعة متكيف (Adaptive Cruise Control)، إلى جانب الحزمة الكاملة لأنظمة الأمان المتوفرة في الفئة Limited.

وتعزز هذه الفئة تجربة القيادة بفضل حساسات أمامية وخلفية، نظام رؤية محيطية 360 درجة، وإضاءة ترحيبية بشعار مميز عند فتح السيارة. كما توفر رفاهية أكبر من خلال تحكم كهربائي كامل في المقاعد مع خاصية التسخين، مقاعد جلد عالية الجودة، إضافة إلى تصميم داخلي مزود بإضاءة محيطية محسنة.

من الخارج، تجمع السيارة بين الأناقة والعملية مع فتحة سقف بانورامية، شنطة خلفية كهربائية مع خاصية الفتح عبر الحساس الخلفي، قضبان تحميل علوية، وعادم مزدوج. وتكتمل عناصر الرفاهية مع تكييف أوتوماتيكي، فتحات خلفية، منافذ USB متعددة، نظام صوتي مطور، وخاصية إزالة الضباب من الزجاج الخلفي، ما يجعلها الخيار الأمثل للعائلات الباحثة عن مزيج من القوة، الرحابة، والتقنيات الذكية.

ويصل سعر السيارة JAC JS8 Pro في السوق المصري بفئتين: الفئة الأولى Limited بسعر 1,225,000 جنيه مصري، والفئة الثانية Flagship بسعر 1,275,000 جنيه مصري

JAC JS6.. سيارة رياضية بتكنولوجيا متطورة وتصميم ديناميكي يناسب كل الأجيال

تنتمي سيارة JS6 إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات (SUV) المدمجة، وتُقدم في السوق بفئتين Limited، وFlagship لتلبية مختلف احتياجات وتفضيلات العملاء.

وتتميز سيارة JS6 بتجهيزات قوية تجعلها خيارًا عمليًا ومناسبًا للعائلات الباحثة عن الراحة والأمان، حيث تعتمد على ناقل حركة أوتوماتيكي 7 سرعات (DCT) مع محرك 1.5 تيربو TGDI بقوة 181 حصانًا وعزم دوران يصل إلى 280 نيوتن.متر، مع نظام دفع أمامي وقاعدة عجلات 2720 مم تمنح السيارة ثباتًا جيدًا على الطريق، وكفاءة ملحوظة في استهلاك الوقود.

يجتمع في تصميم السيارة الديناميكي والعصري لمسة رياضية جذابة تناسب مختلف الأجيال، مع تقنيات متقدمة تجعل من JS6 خيارًا مثاليًا لمن يبحث عن سيارة تجمع بين الأداء العالي، الراحة، والتكنولوجيا الحديثة في فئة SUV المدمجة.

فئة JS6 Limited

وتتميز الفئة الأساسية JS6 Limited بوسائل أمان متكاملة تشمل 6 وسائد هوائية، نظام ABS، توزيع إلكتروني للفرامل EBD، مساعد فرامل HBA، نظام الثبات الإلكتروني ESC، ونظام المساعدة في صعود المرتفعات HSA، بالإضافة إلى مثبت السرعة، مكابح يد إلكترونية، نظام مراقبة ضغط الإطارات، ودخول وتشغيل ذكي للسيارة.

أما من الداخل، فتأتي السيارة بفتحة سقف بانورامية، شاشة وسطية قياس 12.3 بوصة، لوحة عدادات LCD، نظام شحن لاسلكي للهواتف، 6 سماعات، بلوتوث، نظام Android Auto / Apple CarPlay، مع مقاعد جلد كهربائية أمامية بخاصية التسخين، ومكيف هواء أوتوماتيكي مزدوج المناطق مع فتحات خلفية. كما تتوفر بجنوط مقاس 18 بوصة ومصابيح أمامية LED مع إضاءة نهارية ومصابيح ضباب خلفية.

فئة JS6 Flagship

أما فئة JS6 Flagship الأعلى تجهيزًا، فتجمع بين الأداء القوي والتكنولوجيا المتقدمة لتمنح السائق والركاب تجربة قيادة أكثر رفاهية وأمانًا. فإلى جانب كل ما تقدمه فئة Limited، تتميز هذه الفئة بحزمة إضافية من أنظمة السلامة الذكية مثل نظام الكبح الطارئ المتقدم (AEB) مع خاصية التعرف على المشاة، نظام التحذير من الاصطدام الأمامي (FCW)، نظام التحذير عند الخروج من المسار (LDW) مع نظام المحافظة على المسار (LKA)، نظام كشف النقاط العمياء (BSD)، بالإضافة إلى نظام التحذير من الاصطدام الخلفي (RCTA) وتبديل الإضاءة الذكي (HMA).

كما توفر الفئة الفاخرة تجربة أكثر راحة من خلال مقاعد أمامية كهربائية مع ذاكرة وضعيات، ذاكرة للمرايا، إضاءة محيطية، نظام صوتي مطوّر بـ 8 سماعات، كاميرات رؤية محيطية 360 درجة، خاصية تشغيل المحرك عن بُعد، وميزة التثبيت التلقائي Auto Hold. وتُعزز رفاهية القيادة عبر التحكم الكهربائي في الشنطة الخلفية، الإضاءة الترحيبية، وحامل أمتعة علوي، لتقدم بذلك أعلى مستويات الفخامة والتقنيات المتطورة في فئتها.

ويصل سعر السيارة JAC JS6 في السوق المصري بفئتين: الفئة الأولى Limited بسعر 1,240,000 جنيه مصري، والفئة الثانية Flagship بسعر 1,290,000 جنيه مصري.

