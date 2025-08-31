اتحاد الغرف: فتح باب التقدم لبرنامج التدريب والتأهيل للشباب في إيطاليا

أعلن الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، أنه تم فتح باب التقدم حتى 15 سبتمبر لبرنامج التدريب والتأهيل للشباب في إطار مشروع "NET-WORK YOU"، والممول من الاتحاد الأوروبي من خلال آلية شراكة الهجرة (MPF) وهي مبادرة ينفذها المركز الدولي لتنمية سياسات الهجرة (ICMPD) بالتنسيق مع وزارتى الخارجية المصرية والإيطالية، والمنفذ من قِبل المركز الدولي للدراسات الزراعية المتقدمة في باري CIHEAM Bari واتحاد التعاونيات لمقاطعة بوليا Confcooperative Puglia.

وأوضح الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد منظمات الأعمال المصرية الأوروبية CEEBA، الشريك المصرى للمشروع مع مركز البحوث الزراعية، أن مشروع "NET-WORK YOU" هو مشروع مدته 36 شهرًا يهدف إلى إرساء نموذج مبتكر ومستدام للتنقل الدائري للعمالة الماهرة بين مصر وإيطاليا. يوفر المشروع فرص تدريب وعمل للشباب المصري في القطاعات الخضراء والرقمية، مما يُسهم في دعم فرص العمل وتطوير المهارات التي تتوافق مع احتياجات سوق العمل الدولية، الى جانب تقديم معونة فنية ومنح لرواد الأعمال عند عودتهم لمصر.

التقدم مفتوح للخريجين الجدد تحت 30 سنة

وأضاف أن التقدم مفتوح للخريجين الجدد تحت 30 سنة، والعاملين بالقطاع الخاص تحت 35 سنة مع منح أولوية للفتيات، حيث سيتم تقديم تدريب نظري أولى لمدة 3 أشهر بالقاهرة يتضمن مبادئ الاقتصاد الأخضر والرقمى، واللغة الإنجليزية والإيطالية، وكيفية الاندماج في المجتمع الإيطالي، ثم يلى ذلك إرشاد وتوجيه مهني في منطقة بوليا بإيطاليا يتضمن تدريب عملي في شركات رائدة.

وأكد د. علاء عز ان البرنامج الممول من الاتحاد الأوروبي يقدم دعم كامل للتأشيرات والسفر والإقامة والخدمات اللوجستية الأخرى كما سيمنح البرنامج فرصة الوصول إلى شبكة متوسطية من الشركات والجامعات والمؤسسات الى جانب فرصة الحصول على تأشيرات عمل والاستمرار في العمل بالشركات الإيطالية.

وأوضح بان المشروع مفتوح للخريجين والعاملين في قطاعات الاقتصاد الأخضر، والزراعة الحديثة، والصناعات الغذائية، التقنيات الرقمية ويمكن التقدم من خلال https://network-you.eu/ حيث ستقوم لجنة متخصصة بتقييم المتقدمين لاختيار أفضل المشاركين.

