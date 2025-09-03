الأربعاء 03 سبتمبر 2025
مجلس الوزراء: تداول 7 منتجات رئيسية ضمن منظومة البورصة السلعية

البورصة السلعية،
البورصة السلعية، فيتو

نشر المركز الإعلامي لـمجلس الوزراء عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض من خلالها جهود الدولة في تفعيل البورصة السلعية - مصر، باعتبارها منصة حديثة تعزز شفافية التسعير وتدعم استقرار الأسواق المحلية.

وتعد البورصة السلعية خطوة استراتيجية لتعزيز الأمن الغذائي، وضمان استدامة توفير السلع الأساسية بأسعار عادلة، حيث تواصل إسهاماتها في تنظيم الأسواق وضبط الأسعار عبر آليات شفافة تضمن سعرًا عادلًا للسلع الاستراتيجية، وتحقق توازن بين مصالح المنتجين والمستهلكين، وتدعم القطاع الزراعي، لتصبح ركيزة لبناء نظام تجاري قوي يخدم الاقتصاد الوطني.

وأشارت الإنفوجرافات إلى أن البورصة السلعية تعد سوقًا منظمًا لتداول السلع الحاضرة القابلة للتخزين، كما تمثل آلية هامة للتسعير العادل من خلال تفاعل قوى العرض والطلب.

وتضم تداولات البورصة السلعية 7 سلع هي: "القمح – الذرة الصفراء – الذرة والردة – السكر – النخالة - كسب فول صويا – الملح"، إلى جانب بعض العمليات الخاصة بالشركة القابضة للصناعات الغذائية، وكذلك مصادرات مصلحة الدمغة والموازين من "ذهب – فضة – أحجار كريمة".


كما تهدف البورصة إلى تنظيم تداول السلع في إطار التنافسية العادلة، وتحقيق التوازن السعري، مع عرض السلع بمواصفات جودة عالية، بالإضافة إلى تقليل سلاسل الإمداد الطويلة بما يسهم في خفض الأسعار على المستهلك.

واستعرضت الإنفوجرافات آليه العمل بالبورصة السلعية، حيث يتم التداول والتسليم الفوري للسلع المتداولة عبر الأنظمة الإلكترونية، وتتنوع آليات التداول بالبورصة لتشمل "مزايدات – مناقصات – ممارسات وتداول مستمر" وفق مواصفات يتم تحديدها من قبل الأطراف.

ويتم العمل وفق خطوات تبدأ بالإعلان عن مواعيد فتح الجلسات للسلع المتداولة، ثم إجراء المزايدة أو الممارسة أثناء الجلسات، على أن تنتهي في وقت محدد مسبقًا مع أطراف التداول، مع تنفيذ عمليات التداول طبقًا لآليات التداول الإلكترونية المتبعة، واستكمال إجراءات التسوية المادية والمالية لعمليات التداول.

وبشأن إجمالي التداولات بالبورصة السلعية في نهاية يوليو 2025، أشارت الإنفوجرافات إلى أن كمية التداول بالبورصة بلغت 1.73 مليون طن بإجمالي 21.5 مليار جنيه، حيث بلغ نصيب القمح المستورد من إجمالي قيم التداولات 58.35% بواقع 12.5 مليار جنيه، والسكر الأبيض 20.73% بواقع 4.5 مليار جنيه، والذرة الصفراء المستوردة 13.07% بواقع 2.8 مليار جنيه، ونخالة الردة المحلية 4.47% بواقع 961 مليون جنيه، و0.59% للذرة الصفراء المستوردة والنخالة بواقع 126.6 مليون جنيه، و2.79% لسلع أخرى.

