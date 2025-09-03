أخبار مصر: الصين ترعب العالم بالثالوث النووي، خبير يكشف سر دفن سكان قرية في السودان، قصة غدر الأهلي لـ سيد عبد الحفيظ

أخبار مصر والعالم، نشرت “فيتو” على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

بحضور السيسي، الأوقاف تحتفل اليوم بذكرى المولد النبوي

تحتفل وزارة الأوقاف بذكرى المولد النبوي الشريف لعام 1447 هجريًّا اليوم الأربعاء وذلك بمركز المنارة للمؤتمرات بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف.

خبير جيولوجي يكشف سر اختفاء قرية ترسين في السودان ودفن جميع سكانها تحت التراب (صور)

علق الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، على اختفاء قرية ترسين بدارفور بالسودان بسبب انهيارات أرضية، مما أسفر عن وفاة جميع سكانها.

شي في خطاب العرض العسكري: الصين "لا يمكن إيقافها" والعالم أمام خيار السلام أو الحرب

أعلن الرئيس الصيني شي جين بينج، اليوم الأربعاء العالم يواجه مرة أخرى خيارًا بين السلام أو الحرب، والحوار أو المواجهة.

بصورة من المستشفى، زوجة سامح حسين تكشف آخر تطورات حالته الصحية

كشفت وسام حامد، زوجة الفنان سامح حسين، آخر تطورات حالته الصحية، بعد أن تعرَّض لوعكة صحية مُفاجئة.

أحمد حسن يهاجم شوبير: ركز في شغلك وبطل فتن ووفر نصايحك لحاجة تانية

وجه أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق رسالة نارية إلى الإعلامي أحمد شوبير، بسبب انتقاد الأخير له وزميله الحارس الدولي عصام الحضري.

تفاصيل القبض على البلوجرز ناني علي وجاتا الإسكندراني وبيبي بحوزتهم مخدرات وملابس رقص

في ضربة أمنية جديد ضد البلوجرز الذين يستغلون صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي لنشر فيديوهات مسيئة بهدف التربح السريع من زيادة نسبة المشاهدات ألقت الأجهزة الأمنية القبض على التيك توكرز ناني علي وجاتا الإسكندراني وصانعة محتوى تدعى بيبي.

استفزه العرض العسكري، ترامب يتهم شي وكيم وبوتين بالتآمر ضد بلاده

يبدو أن العرض العسكري الضخم المقام حاليًّا في بكين، بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج، والرئيس الصيني شي جين بينج، استفز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث وجه اتهامات للزعماء الثلاثة بالتآمر ضد بلاده.

انخفاض بالقاهرة و8 محافظات تحت خط الـ 40، حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، درجة الحرارة اليوم الأربعاء، وتوقعت أن يسود طقس حار رطب أغلب الأنحاء، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على الجنوب، مائل للحرارة رطب ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

بعد غياب 15 عاما، الكشف عن موعد حفل أصالة نصري في سوريا

بعد 15 عامًا من الغياب، أعلن مازن الناطور نقيب الفنانين السوريين، موعد الحفل الغنائي المرتقب للفنانة السورية أصالة نصري في سوريا وطنها الأم.

بعد رسالة ترامب، الصين تكشف عن ثالوثها النووي لأول مرة في عرض عسكري (فيديو)

كشفت الصين لأول مرة عن قواتها الاستراتيجية البرية والبحرية والجوية في العرض العسكري ببكين اليوم الأربعاء احتفالا بالذكرى 80 لانتصارها على اليابان.

إصابة رضيعة بغيبوبة بعد ابتلاعها قطعة حشيش سقطت من والدها بالخطأ في الجيزة

تحفظت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة على عامل متهم بحيازة مواد مخدرة تسببت في إصابة طفلته “رضيعة” باضطراب في الوعي بسبب ابتلاعها قطعة من جوهر الحشيش المخدر كانت بحوزة المتهم وسقطت منه أثناء خروجه من منزله.

لغز اللحظات الأخيرة، إبراهيم فايق يكشف سر استبعاد عودة سيد عبدالحفيظ لمنصب مدير الكرة (فيديو)

فجر الإعلامي إبراهيم فايق، مفاجئة من العيار الثقيل بشأن تفاصيل عودة سيد عبد الحفيظ لمنصب مدير الكرة بالنادي الأهلي قبل تراجع الخطيب عن القرار في اللحظات الأخيرة واختيار وليد صلاح الدين بدلا منه.

نموت بلا سبب، جنود احتياط في إسرائيل يرفضون الخدمة حال صدور أمر باحتلال غزة

أعلن جنود إسرائيليون في الاحتياط، أمس الثلاثاء، رفضهم الالتحاق بالخدمة في حال صدور أمر بـاحتلال مدينة غزة.

اليوم، تحديد مصير رجل الأعمال المتهم بالنصب على "أفشة" في 13 مليون جنيه

تصدر محكمة القاهرة الجديدة، اليوم الأربعاء، الحكم في المعارضة الاستئنافية لرجل الأعمال، على حكم حبسه لمدة 3 سنوات، في اتهامه بالنصب على محمد مجدي "أفشة"، لاعب النادي الأهلي، في مبلغ 13 مليون جنيه.

هكذا يتصرف الكبار، هدية ثمينة من محمد صلاح لأحدث المنضمين إلى منتخب مصر

فاجأ محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخبنا الوطني، أحدث الوجوه المنضمة إلى صفوف الفراعنة بهدية ثمينة.

الدفعة الأولى، الكونجرس الأمريكي ينشر 33 ألف صفحة من "وثائق إبستين"

نشرت لجنة في مجلس النواب الأمريكي، مساء يوم الثلاثاء أكثر من 33 ألف صفحة من الوثائق المتعلّقة بقضية رجل الأعمال الراحل جيفري إبستين، المتَّهم بارتكاب جرائم جنسية وباستغلال قاصرات جنسيا.

بعد وفاة حالة جديدة، مصدر طبي يكشف الحصيلة النهائية لحادث انقلاب أتوبيس بالشرقية

أكد مصدر طبي مسؤول بمديرية الصحة بالشرقية أن حصيلة حادث انقلاب أتوبيس بطريق سعود – الحسينية أمام عزبة الجامع التابعة لجزيرة سعود، ارتفعت إلى حالتي وفاة و32 مصابًا.

