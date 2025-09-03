هكذا يتصرف الكبار، هدية ثمينة من محمد صلاح لأحدث المنضمين إلى منتخب مصر

فاجأ محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخبنا الوطني، أحدث الوجوه المنضمة إلى صفوف الفراعنة بهدية ثمينة.

وقدم محمد صلاح قميصه مع فريق ليفربول إلى عمرو الجزار مدافع البنك الأهلي الذي انضم لأول مرة إلى صفوف منتخب مصر.



وتأتي هذه اللفتة من محمد صلاح في إطار حرصه على دعم اللاعبين المنضمين حديثًا إلى صفوف منتخب مصر بتقديم هدايا شخصية من بينها قميص فريقه ليفربول.

هدية محمد صلاح لـ عمرو الجزار، فيتو

ويحمل محمد صلاح صاحب الـ 33 عامًا شارة قيادة المنتخب المصري منذ عام 2019 بقرار من المدير الفني الأسبق حسام البدري.



وانضم صلاح إلى تدريبات منتخب مصر مساء الثلاثاء استعدادًا لمباراتي إثيوبيا وبوركينا فاسو يومي الجمعة والثلاثاء المقبلين في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026 عن قارة إفريقيا.

واحتفى الحساب الرسمي لاتحاد الكرة المصري على مواقع التواصل الاجتماعي، بقائد منتخب مصر الوطني محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي، بعد تتويجه بلقب أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي في الموسم المنقضي 2025 - 2026.

ونشر الحساب الرسمي لاتحاد الكرة على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”، صورًا للمر الشرفي الذي أقامه زملاء اللاعب في المنتخب الوطني، مساء الثلاثاء، على هامش مران الفريق بإستاد السلام استعدادًا لمواجهة إثيوبيا.



ويتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة الأولى في تصفيات كأس العالم برصيد 16 نقطة بفارق 5 نقاط عن أقرب منافسيه بوركينا فاسو قبل 4 جولات من نهاية مشوار التصفيات.

وكتب حساب اتحاد الكرة: “الأفضل حضر فـ وجب الاحتفال.. ممر شرفي من منتخب مصر للقائد محمد صلاح بعد تتويجه بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي موسم 2024-2025”.

وتستعد منتخبات قارة إفريقيا لخوض مباريات الجولة السابعة من تصفيات كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في أمريكا وكندا والمكسيك.

ترتيب هدافي تصفيات كأس العالم لقارة إفريقيا

ويتصدر النجم المصري محمد صلاح هدافي الفراعنة في تصفيات كأس العالم لقارة إفريقيا برصيد 6 أهداف.

ويأتي خلف الملك المصري، المهاجم الجزائري محمد أمين عمورة برصيد 5 أهداف متساويًا مع البوركيني لاسنا تروري ومحمود تريزيجيه.

