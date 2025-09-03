استفزه العرض العسكري، ترامب يتهم شي وكيم وبوتين بالتآمر ضد بلاده

يبدو أن العرض العسكري الضخم المقام حاليًّا في بكين، بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج، والرئيس الصيني شي جين بينج، استفز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث وجه اتهامات للزعماء الثلاثة بالتآمر ضد بلاده.

واتهم الرئيس الأمريكي نظيره الصيني شي جين بينج بـ"التآمر" ضد بلاده مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج-أون الموجودين في بكين لحضور عرض عسكري ضخم إحياء لذكرى نهاية الحرب العالمية الثانية.



طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من نظيره الصيني شي جين بينج أن ينقل تحياته إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون.



جاء حديث ترامب تعليقا على الاحتفالات العسكرية في بكين بمناسبة الذكرى الثمانين لانتصار الصين في حرب مقاومة العدوان الياباني والحرب العالمية ضد الفاشية.

وكتب ترامب في منصة Truth Social: "أتمنى للرئيس شي (جين بينج) وللشعب الصيني الرائع احتفالا رائعا لا يُنسى. من فضلكم، انقلوا أحر تحياتي لفلاديمير بوتين وكيم جونج أون، بينما أنتم تجهزون مؤامرة ضد الولايات المتحدة الأمريكية".

وأضاف ترامب: "السؤال الكبير الذي يجب الإجابة عنه هو ما إذا كان الرئيس الصيني شي (جين بينج) سيذكر تلك المساعدة الهائلة و"الدماء" التي قدمتها الولايات المتحدة للصين لمساعدتها في الدفاع عن حريتها ضد الغزاة الأجانب غير الودودين. لقد ضحى الكثير من الأمريكيين بحياتهم في كفاح الصين من أجل النصر والمجد. وآمل أن يتم تكريمهم بحق وأن يتذكروا لشجاعتهم وتضحياتهم".

وجاءت تصريحات ترامب في الوقت الذي كان فيه الرئيس الصيني شي جين بينج يستعرض القوات في ساحة تيان آن من ببكين، قبيل العرض العسكري الكبير بمناسبة الذكرى الـ80، بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقادة وحكومات من 24 دولة أخرى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.