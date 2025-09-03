بعد غياب 15 عاما، الكشف عن موعد حفل أصالة نصري في سوريا

أصالة نصري، بعد 15 عامًا من الغياب، أعلن مازن الناطور نقيب الفنانين السوريين، موعد الحفل الغنائي المرتقب للفنانة السورية أصالة نصري في سوريا وطنها الأم.

موعد حفل أصالة في سوريا

وقال نقيب الفنانين السوريين، مازن الناطور، في تصريحات إعلامية له إن الحفل الغنائي المرتقب سيُقام في شهر ديسمبر المقبل، بالتزامن مع ذكرى رحيل نظام الأسد، مؤكدًا أن الحفل لا علاقة له بفعاليات معرض دمشق الدولي، وأنه يجري التحضير له بوصفه حدثًا مستقلًا.



جاءت تصريحات الناطور بعد أسابيع من زيارة المنتج أنس نصري، شقيق الفنانة أصالة، إلى مقر نقابة الفنانين في سوريا، حيث التقى عددًا من أعضائها، وأصدرت النقابة حينها بيانًا رسميًّا أوضحت فيه أن اللقاء تناول ترتيبات زيارة الفنانة والتحضير للحفل بما يليق بمكانتها الفنية، مشيرة إلى وجود تنسيق جاد بين النقابة والجهات المعنية.

عودة أصالة إلى سوريا بعد غياب 15 عاما

وتعود أولى الإشارات إلى عودة أصالة إلى سوريا إلى شهر فبراير الماضي، حين صرَّح شقيقها أنس نصري بأن هناك اتفاقًا مبدئيًّا على إقامة حفل كبير في دمشق، يشكل محطة استثنائية في عودتها إلى سوريا بعد سنوات من الغياب.



وحسب مصادر إعلامية سورية فإن عودة أصالة، التي طال انتظارها، تمثل لحظة بالغة الرمزية لمتابعيها، خاصة وأنها لطالما عبَّرت عن اشتياقها إلى وطنها، وسط تغيّرات سياسية واجتماعية تمر بها البلاد، حيث يترقب جمهورها هذه اللحظة بوصفها أكثر من مجرد حفل، بل حدث وطني وفني استثنائي.

