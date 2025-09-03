شي في خطاب العرض العسكري: الصين "لا يمكن إيقافها" والعالم أمام خيار السلام أو الحرب

أعلن الرئيس الصيني شي جين بينج، اليوم الأربعاء العالم يواجه مرة أخرى خيارًا بين السلام أو الحرب، والحوار أو المواجهة.

وقال شي إن الصين "لا يمكن إيقافها"، وذلك في خطاب ألقاه صباح الأربعاء في بكين في مستهل عرض عسكري ضخم بمناسبة مرور 80 عامًا على انتهاء الحرب العالمية الثانية.

وأضاف شي في خطاب بثّه التلفزيون إنّ "نهضة الأمة الصينية لا يمكن إيقافها والقضية النبيلة المتمثلة بالسلام والتنمية للإنسانية ستنتصر حتما".

ودعا الرئيس الصيني دول العالم إلى "القضاء على السبب الجذري للحرب ومنع تكرار المآسي التاريخية".

وقال: "لا يمكن ضمان الأمن المشترك إلا عندما تتعامل دول العالم مع بعضها على قدم المساواة، وتعيش في وئام، وتدعم بعضها".

وانطلق العرض العسكري الضخم بحضور أكثر من 20 زعيم دولة من بينهم خصوصًا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج-أون.

