خبير جيولوجي يكشف سر اختفاء قرية ترسين في السودان ودفن جميع سكانها تحت التراب (صور)

علق الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، على اختفاء قرية ترسين بدارفور بالسودان بسبب انهيارات أرضية، مما أسفر عن وفاة جميع سكانها.



وقال “شراقي”: "اختفت قرية ترسين الأحد 31 أغسطس 2025 الواقعة على منحدرات جبلية شرق جبل مرة تحت ركام الصخور والطمى بعد أن حدثت انزلاقات أرضية نتيجة أمطار غزيرة على مدار أسبوع أدت إلى تشبع الطبقة السطحية المكونة من الطمى وزيادة وزنها وانزلاقها بفعل الجاذبية والانحدار الشديد (من 3000 إلى 1000 م)، ووجود الطين أسفل الطبقات السطحية يعمل كمادة مزلقة (lubricant) تساعد على الانزلاق، مما أدى إلى وفاة جميع سكان القرية وعددهم ألف شخص، عدا شخص واحد. تخضع قرية ترسين لسيطرة حركة جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور".



وأشار إلى أن جبل مرة هو بركان مركب من سلسلة براكين قديمة نشطت مؤخرًا منذ حوالي 4000 سنة، وكون أعلى الجبال السودانية ارتفاعا (3042 م) مكون من صخور بازلتية سهلة التفتيت لتكون أخصب الأراضي الزراعية والتى تراكمت على جوانب جبل مرة خاصة في الأودية التى تميزت بالأراضي الخصبة والحرارة المعتدلة وتوفر المياه وانتشار الزراعات الخضراء والطبيعة الخلابة والحيوانات البرية النادرة وعلى قمة الجبل فوهة البركان تكونت بحيرة كبيرة بقطر 5 كم وعمق 50 م، وهي من أجمل المناطق السياحية في السودان، وتنتشر بها القرى الصغيرة المتناثرة على المنحدرات السفلية منها القرية المنكوبة "ترسين"، ومن أهم المخاطر الطبيعية الفيضانات والانهيارات أو الانزلاقات الأرضية المعتادة ولكن بدرجة أقل مما حدث مؤخرًا.



وتابع: "رحم الله الضحايا، وجمع شمل الفرقاء، خالص التعازي لإخواننا في السودان".

