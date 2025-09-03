الأربعاء 03 سبتمبر 2025
بحضور السيسي، الأوقاف تحتفل اليوم بذكرى المولد النبوي

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيتو

تحتفل وزارة الأوقاف بذكرى المولد النبوي الشريف لعام 1447 هجريًّا اليوم الأربعاء وذلك بمركز المنارة للمؤتمرات بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف.

وهنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي أبناء الجاليات المصرية المسلمة بالخارج بمناسبة قرب حلول ذكرى المولد النبوي الشريف.

وقال الرئيس -في برقية تهنئة بهذه المناسبة نقلتها سفارات وقنصليات مصر بالخارج إلى أبناء الجاليات المصرية عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي: “أخواتي وأبنائي، مسلمي مصر بالخارج.. يطيب لي أن أبعث إليكم بأصدق التهاني وأطيب التمنيات، بمناسبة حلول ذكرى ميلاد أشرف الخلق سيدنا محمد -صلى الله عليه وسلم- داعيًا الله تعالى لكم بدوام التوفيق والنجاح ولمصرنا العزيزة بالمزيد من التقدم والرخاء".

