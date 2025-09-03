بعد رسالة ترامب، الصين تكشف عن ثالوثها النووي لأول مرة في عرض عسكري (فيديو)

كشفت الصين لأول مرة عن قواتها الاستراتيجية البرية والبحرية والجوية في العرض العسكري ببكين اليوم الأربعاء احتفالا بالذكرى 80 لانتصارها على اليابان.



وقال معلق البث: "يمر أمامنا أول رتل من الصواريخ المزودة برؤوس نووية. ولأول مرة، تُعرض صواريخ جينجلي-1 التي تُطلق من الجو، وصواريخ جولانج-3 الباليستية العابرة للقارات التي تُطلق من الغواصات، وصواريخ دونجفنج-61 البرية العابرة للقارات، وصواريخ دونجفنج-31 البرية العابرة للقارات معًا".

وبدورها، أكدت وكالة أنباء شينخوا الرسمية أن "الصين عرضت لأول مرة قواتها الاستراتيجية البرية والبحرية والجوية كثالوث نووي في العرض العسكري بمناسبة يوم النصر يوم الأربعاء".

أقامت الصين عرضًا عسكريًا في ميدان تيانانمن ببكين يوم الأربعاء احتفالًا بالذكرى الثمانين لانتصارها في حرب المقاومة الشعبية الصينية ضد العدوان الياباني والحرب العالمية الثانية ضد الفاشية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أتهم نظيره الصيني شي جين بينج بـ"التآمر" ضد بلاده مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج-أون الموجودين في بكين لحضور عرض عسكري ضخم إحياء لذكرى نهاية الحرب العالمية الثانية.

طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من نظيره الصيني شي جين بينج أن ينقل تحياته إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون.



جاء حديث ترامب تعليقا على الاحتفالات العسكرية في بكين بمناسبة الذكرى الثمانين لانتصار الصين في حرب مقاومة العدوان الياباني والحرب العالمية ضد الفاشية.

وكتب ترامب في منصة Truth Social: "أتمنى للرئيس شي (جين بينج) وللشعب الصيني الرائع احتفالا رائعا لا يُنسى. من فضلكم، انقلوا أحر تحياتي لفلاديمير بوتين وكيم جونج أون، بينما أنتم تجهزون مؤامرة ضد الولايات المتحدة الأمريكية".

