بعد وفاة حالة جديدة، مصدر طبي يكشف الحصيلة النهائية لحادث انقلاب أتوبيس بالشرقية

أكد مصدر طبي مسؤول بمديرية الصحة بالشرقية أن حصيلة حادث انقلاب أتوبيس بطريق سعود – الحسينية أمام عزبة الجامع التابعة لجزيرة سعود، ارتفعت إلى حالتي وفاة و32 مصابًا.

تحويل بعض الحالات الحرجة إلى مستشفيات فاقوس وأبو حماد والأحرار التعليمي بالزقازيق

وأوضح المصدر أن مستشفى الحسينية المركزي استقبل 28 مصابًا عن طريق سيارات الإسعاف و4 آخرين نقلهم ذووهم، مشيرًا إلى أن الإصابات تراوحت بين كسور وجروح وكدمات متفرقة، بينما جرى تحويل بعض الحالات الحرجة إلى مستشفيات فاقوس وأبو حماد والأحرار التعليمي بالزقازيق لتلقي الرعاية الطبية المتقدمة.

توفير الأدوية وأكياس الدم والأطقم الطبية المتخصصة

وأضاف، أن حالة الوفاة الثانية تعود للمواطن عبد السلام عبد المولى، مؤكدًا أن جميع المصابين يتلقون الرعاية الطبية اللازمة، وأن معظم الحالات مستقرة حتى الآن، مع توفير الأدوية وأكياس الدم والأطقم الطبية المتخصصة.

غرفة الأزمات والطوارئ بالمديرية

وأشار المصدر إلى أن غرفة الأزمات والطوارئ بالمديرية تتابع الموقف لحظة بلحظة بالتنسيق مع وزارة الصحة، في ظل متابعة مباشرة من محافظ الشرقية وقيادات الوزارة، لضمان تقديم أفضل خدمة طبية للمصابين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.