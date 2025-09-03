الأربعاء 03 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

بعد وفاة حالة جديدة، مصدر طبي يكشف الحصيلة النهائية لحادث انقلاب أتوبيس بالشرقية

انقلاب أتوبيس بالشرقية،
انقلاب أتوبيس بالشرقية، فيتو

أكد مصدر طبي مسؤول بمديرية الصحة بالشرقية أن حصيلة حادث انقلاب أتوبيس بطريق سعود – الحسينية أمام عزبة الجامع التابعة لجزيرة سعود، ارتفعت إلى حالتي وفاة و32 مصابًا.

أسفر عن مصرع وإصابة 35 شخصا، 4 قرارات عاجلة من النيابة بشأن حادث أتوبيس الشرقية

تحويل بعض الحالات الحرجة إلى مستشفيات فاقوس وأبو حماد والأحرار التعليمي بالزقازيق

وأوضح المصدر أن مستشفى الحسينية المركزي استقبل 28 مصابًا عن طريق سيارات الإسعاف و4 آخرين نقلهم ذووهم، مشيرًا إلى أن الإصابات تراوحت بين كسور وجروح وكدمات متفرقة، بينما جرى تحويل بعض الحالات الحرجة إلى مستشفيات فاقوس وأبو حماد والأحرار التعليمي بالزقازيق لتلقي الرعاية الطبية المتقدمة.

توفير الأدوية وأكياس الدم والأطقم الطبية المتخصصة

وأضاف، أن حالة الوفاة الثانية تعود للمواطن عبد السلام عبد المولى، مؤكدًا أن جميع المصابين يتلقون الرعاية الطبية اللازمة، وأن معظم الحالات مستقرة حتى الآن، مع توفير الأدوية وأكياس الدم والأطقم الطبية المتخصصة.

 

غرفة الأزمات والطوارئ بالمديرية

وأشار المصدر إلى أن غرفة الأزمات والطوارئ بالمديرية تتابع الموقف لحظة بلحظة بالتنسيق مع وزارة الصحة، في ظل متابعة مباشرة من محافظ الشرقية وقيادات الوزارة، لضمان تقديم أفضل خدمة طبية للمصابين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حادث إنقلاب اتوبيس بالشرقية أسباب حوادث الطرق في مصر حوادث محافظة الشرقية حصيلة حوادث الطرق اخبار محافظة الشرقية

مواد متعلقة

بعد دخول القانون حيز التنفيذ، محظورات على صاحب العمل عند تشغيل الأطفال

تواشيح وكورال، احتفالية مكتبة مصر العامة في الدقهلية بالمولد النبوي الشريف (صور)

نائب وزير الصحة يشيد بإنجازات معامل القليوبية ويوصي بمكافأة لفريق العمل

نموت بلا سبب، جنود احتياط في إسرائيل يرفضون الخدمة حال صدور أمر باحتلال غزة

محمد عبد الجليل يكتب: ليلة الدماء والنار، الداخلية تقتحم عش الأفاعي بالدقهلية وتقضي على 8 تجار مخدرات، تفاصيل سرية، ووزير الداخلية يتابع لحظة بلحظة "حتى تمام يا فندم"

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 3 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

نائب وزير الصحة: الولادة الطبيعية تحمي الطفل من مضاعفات صحية خطرة

تفاصيل القبض على البلوجرز ناني علي وجاتا الإسكندراني وبيبي بحوزتهم مخدرات وملابس رقص

الأكثر قراءة

محمد عبد الجليل يكتب: ليلة الدماء والنار، الداخلية تقتحم عش الأفاعي بالدقهلية وتقضي على 8 تجار مخدرات، تفاصيل سرية، ووزير الداخلية يتابع لحظة بلحظة "حتى تمام يا فندم"

أحمد حسن يهاجم شوبير: ركز في شغلك وبطل فتن ووفر نصايحك لحاجة تانية

أسفر عن مصرع وإصابة 35 شخصا، 4 قرارات عاجلة من النيابة بشأن حادث أتوبيس الشرقية

انخفاض مفاجئ بدرجات الحرارة، حالة الطقس اليوم الأربعاء 3 سبتمبر 2025

بعد وفاة حالة جديدة، مصدر طبي يكشف الحصيلة النهائية لحادث انقلاب أتوبيس بالشرقية

انخفاض لتر الذرة والعباد، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

ضبط صانع محتوى بتهمة نشر مقاطع خادشة للحياء على مواقع التواصل

قطع عليها الطريق، تحرك أمني بعد استغاثة سيدة حاول عامل دليفري سرقتها بالإكراه

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم اليوم الثلاثاء في الأسواق

تعرف على أسعار السكر في الأسواق اليوم الثلاثاء

استقرار سعر الألومنيوم بالأسواق المحلية اليوم الثلاثاء

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

أقوى 10 مباريات في دوري أبطال أوروبا 2025-2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 3 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 3 – 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 3 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads