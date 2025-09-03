إبراهيم فايق يفاجئ الخطيب بمعلومات مفاجئة عن سيد عبد الحفيظ (فيديو)

فجر الإعلامي إبراهيم فايق، مفاجئة من العيار الثقيل بشأن قصة عودة سيد عبد الحفيظ لمنصب مدير الكرة بالنادي الأهلي قبل الإعلان رسميًّا عن تعيين وليد صلاح الدين لهذا المنصب.

وأعلن الأهلي مساء الثلاثاء تعيين وليد صلاح الدين مديرًا للكرة بجانب عماد النحاس قائمًا بأعمال المدير الفني بعد إقالة الإسباني خوسيه ريبيرو من تدريب الفريق الأحمر.



وقال إبراهيم فايق عبر قناة MBC مصر 2: "لأول مرة سيد عبد الحفيظ كان موجودًا في الترشيحات الأخيرة للعودة لمنصب مدير الكرة مرة أخرى".

"مفاجأة حول منصب مدير الكرة بالأهلي" إبراهيم فايق يفجرها: لأول مرة سيد عبدالحفيظ كان في الترشيحات الأخيرة للعودة لمنصبه

وأضاف: "عبد الحفيظ كان قريبًا من العودة وضمن الترشيحات التي درسها محمود الخطيب رئيس النادي، وقنوات إم بي سي أبدت ترحيبًا بتولي عبد الحفيظ منصب مدير الكرة خاصة في ظل ارتباطه بعقد رسمي للعمل كمحلل بالقناة".



وأشار إلى أنه لا يعلم أسباب عدم تعيين سيد عبد الحفيظ في هذا المنصب، موضحًا أن هناك بعض المقربين من الخطيب رشحوا عبد الحفيظ لتولي المنصب وكان هذا الخيار مطروحًا بقوة.



وتولى سيد عبد الحفيظ منصب مدير الكرة بالنادي الأهلي عدة مرات، وحقق الفريق في وجوده العديد من الألقاب كما عمل بجوار أكثر من مدير فني أبرزهم البرتغالي مانويل جوزيه والسويسري مارسيل كولر ومواطنه رينيه فايلر والجنوب أفريقي بيتسو موسيماني.

