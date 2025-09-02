الأربعاء 03 سبتمبر 2025
إصابة 5 أشخاص في حريق اندلع في منزل و3 محلات تجارية بسوهاج (صور)

جانب من الحريق
جانب من الحريق

أصيب 5 أشخاص بحالات اختناق في حريق هائل شب فى منزل و3 محلات تجارية بشارع القضب بحى غرب بسوهاج وتم نقلهم الى مستشفى سوهاج العام 

وأدى الحريق إلى انقطاع التيار الكهربائى عن المنطقة بالكامل وجار إصلاح العطل وإعادة تشغيل التيار. 

كانت الأجهزة الأمنية بسوهاج تلقت بلاغا من من الحماية المدنية بسوهاج  بنشوب  الحريق وتم الدفع بـ 4 سيارات إطفاء للسيطرة عليه وإطفائه. 

