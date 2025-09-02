التصريح بدفن جثتي شخصين لقيا مصرعهما في حادث تصادم بالدائري الأوسطي

صرحت جهات التحقيق بدفن جثتي شخصين لقيا مصرعهما بينما أصيب 13 آخرون، بحادث مأساوي بتصادم مقطورة مع سيارة ميكروباص و٣ سيارات ملاكي ونصف نقل وذلك بالطريق الأوسطي، وذلك عقب ورود تقرير الصفة التشريحية.

وتم نقل الجثتين لمستشفى النصر بينما نقل المصابون لمستشفى ١٥ مايو لتلقي العلاج اللازم.

ودفعت هيئة الإسعاف بـ٨ سيارات لموقع الحادث فور الابلاغ.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة بالحادث، وعلى الفور انتقل فريق من المباحث العامة بالقاهرة لموقع الحادث.

وتم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بالواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.