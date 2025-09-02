الأربعاء 03 سبتمبر 2025
التصريح بدفن جثتي شخصين لقيا مصرعهما في حادث تصادم بالدائري الأوسطي

صرحت جهات التحقيق بدفن جثتي شخصين لقيا مصرعهما بينما أصيب 13 آخرون، بحادث مأساوي بتصادم مقطورة مع سيارة ميكروباص و٣ سيارات ملاكي ونصف نقل وذلك بالطريق الأوسطي، وذلك عقب ورود تقرير الصفة التشريحية.

وتم نقل الجثتين لمستشفى النصر بينما نقل المصابون لمستشفى ١٥ مايو لتلقي العلاج اللازم.

ودفعت هيئة الإسعاف بـ٨ سيارات لموقع الحادث فور الابلاغ.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة  بالحادث، وعلى الفور انتقل فريق من المباحث العامة بالقاهرة لموقع الحادث.

 

وتم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بالواقعة.

 

