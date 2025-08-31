حلاوة المولد، طريقة عمل اللوزية فى المنزل بمكونات بسيطة

طريقة عمل اللوزية، اللوزية واحدة من أشهر وألذ أنواع حلوى المولد النبوي، وهي من الحلويات الشرقية التي يعشقها الكبار والصغار.

وطريقة عمل اللوزية، سهلة وبسيطة، وتتميز بمذاقها المقرمش نتيجة حبات اللوز المحمصة الممزوجة بشراب السكر (الشربات) السميك، مما يجعلها غنية بالطاقة ومليئة بالفوائد الغذائية.

وعلى الرغم من انتشارها في محلات الحلويات، إلا أن تحضيرها في المنزل يضمن نظافة المكونات والتحكم في نسبة السكر واللوز حسب الرغبة.

وتقدم الشيف نورهان القاضى، طريقة عمل اللوزية.

مكونات عمل اللوزية:-

½ كيلو من اللوز المحمص مقشر أو غير مقشر حسب الرغبة

2 كوب سكر أبيض ناعم

½ كوب ماء

ملعقة كبيرة عسل جلوكوز يساعد على تماسك الخليط ومنع تبلور السكر

عصير نصف ليمونة صغيرة يضاف للشربات لضمان القوام الصحيح

قليل من الزيت لدهن الصينية والسكين

طريقة عمل اللوزية

قومي بتحميص اللوز في الفرن أو على النار الهادئة حتى يأخذ لون ذهبي خفيف، فذلك يعزز النكهة ويمنحه القرمشة المطلوبة.

اتركيه يبرد جانبا لحين تحضير الشربات.

في إناء على النار، ضعي السكر مع الماء وقلبي حتى يذوب.

أضيفي عسل الجلوكوز وعصير الليمون.

اتركي الخليط يغلي دون تقليب كثير حتى يصل إلى مرحلة "الكرملة الخفيفة" أو ما يعرف بـ مرحلة الكرة الصلبة عند اختبار نقطة من الشربات في ماء بارد، تتشكل كرة صلبة.

هذه المرحلة مهمة حتى تتماسك اللوزية ولا تصبح طرية.

بمجرد أن يصبح الشربات جاهز، أضيفي اللوز المحمص بسرعة مع التقليب المستمر حتى يغلفه العسل تماما.

يجب أن يتم ذلك بسرعة قبل أن يبرد الشربات ويتماسك.

ادهني صينية مسطحة بالقليل من الزيت، أو ضعي ورق زبدة مدهون بقليل من الزيت.

اسكبي الخليط الساخن فورا ووزعيه باستخدام ملعقة مدهونة بالزيت أو بضغط خفيف بظهر الملعقة.

قبل أن يبرد تماما، ادهني سكين بالقليل من الزيت وقطعي الخليط إلى مربعات أو مستطيلات أو مثلثات حسب الشكل المرغوب.

اتركيها تبرد تماما ثم ارفعي القطع وقدميها.

لنجاح اللوزية، إذا كان الشربات خفيف، ستصبح اللوزية طرية ولن تتماسك، وإذا كان غليظ أكثر من اللازم قد تتصلب بشدة.

يجب تشكيل وتقطيع اللوزية بسرعة قبل أن تجمد تماما.

يمكن إضافة رشة قرفة أو فانيليا أو مستكة لتعزيز النكهة.

يمكن استبدال جزء من اللوز بالبندق أو الفستق لإعطاء طابع مختلف.

فوائد اللوزية

تحتوي على قيمة غذائية عالية بفضل اللوز الغني بالفيتامينات والمعادن مثل فيتامين E والكالسيوم والمغنيسيوم.

تمنح الجسم طاقة سريعة بسبب محتواها من السكر.

تساعد حبات اللوز على تعزيز صحة القلب والشرايين عند تناولها باعتدال.

