الجميلة والدلوعة، موضة عرائس المولد 2025 في باب الشعرية (فيديو وصور)

تُعدّ عرائس المولد إحدى أهم وأجمل المظاهر الاحتفالية في مصر بمناسبة المولد النبوي الشريف، هذه العرائس، التي تُصنع يدويًا من السكر، ليست مجرد حلوى، بل هي رمز تاريخي وفني يحمل في طياته الكثير من القصص والعادات الشعبية التي تطورت عبر العصور.

عرائس وحلويات المولد تزين شوارع باب الشعرية والأسعار تبدأ من 50 جنيهًا

مع اقتراب ذكرى المولد النبوي الشريف، تتزين منطقة باب الشعرية، كعادتها كل عام، بألوان مبهجة وعروض متنوعة من عرائس المولد وحلوياته التقليدية، والتي تجذب المواطنين من مختلف أنحاء القاهرة وعلى الرغم من ارتفاع الأسعار الذي تشهده الأسواق، يسعى الباعة في باب الشعرية إلى تقديم منتجات تناسب جميع الميزانيات، مع الحفاظ على الجودة والتنوع الذي يميز هذا الموسم.

في أحد الشوادر المنتشرة بالمنطقة، تستعرض "أم يوسف"، التي تعمل في هذا المجال منذ تسع سنوات، مجموعة واسعة من عرائس المولد والحلويات وتوضح أن الأسعار تختلف لتلبي احتياجات الجميع، فتبدأ أسعار العرائس من 100 جنيه للعروسة المغلفة في كيس بلاستيكي، وتصل إلى 450 جنيهًا للعرائس المستوردة التي تتميز بإضاءة داخلية وتفاصيل دقيقة كما تتوفر عرائس بأسعار متفاوتة بين 150 و200 و250 و350 و400 جنيه، وتأتي في عبوات مختلفة منها الخشبية والكرتونية المزينة.

كما تتميز عرائس المولد بأساميها المختلفة كل عام فسميت العرائس بإسم جميلة وكندة وباربي ورابونزل والدلوعة.

الحصان والجمل من عرائس المولد

ولا تقتصر المعروضات على العرائس فقط، بل تمتد لتشمل الحصان والجمل المصنوعين من القماش، حيث يتراوح سعر الحصان بين 50 و100 جنيه، بينما يصل سعر الجمل إلى 130 جنيهًا وتؤكد أم يوسف أن كل عام يشهد ظهور أنواع وأشكال جديدة سواء في الحلويات أو العرائس.

أسعار حلويات المولد

أما عن حلويات المولد، فتشير إلى أن سعر الكيلو جرام من الحلويات المشكلة يبدأ من 100 جنيه، ويمكن للزبون اختيار الأصناف التي يفضلها بنفسه. بينما يرتفع السعر ليصل إلى 200 و250 جنيهًا للكيلو جرام من الحلويات المحشوة بالمكسرات كما تتوفر عبوات هدايا جاهزة بأسعار مختلفة، حيث يبلغ سعر العبوة التي تزن 2 كيلو جرام 200 جنيه، والعبوة التي تزن 3 كيلو جرامات 300 جنيه، بالإضافة إلى عبوات أصغر حجمًا تزن كيلو جرامًا واحدًا بسعر 100 جنيه.

وتلفت أم يوسف الانتباه إلى أن هناك انخفاضًا في أسعار الحلويات هذا العام مقارنة بالعام الماضي، حيث انخفض سعر الكيلو جرام حوالي 20 جنيهًا، خاصة في الأصناف الجافة مثل الحمصية والسمسمية والفولية، والتي تشهد إقبالًا كبيرًا من الزبائن.

وعلى الرغم من أن حركة البيع لم تصل إلى ذروتها بعد، إلا أن الباعة متفائلون بزيادة الإقبال خلال الأيام القليلة القادمة مع اقتراب يوم المولد النبوي.

تعود أقدم الروايات حول ظهور عروسة المولد إلى العصر الفاطمي في مصر(969 - 1171 م)، حيث كان الفاطميون يحرصون على الاحتفال بالمناسبات الدينية الكبرى بشكل استعراضي يُقال إن الخليفة الفاطمي أراد إدخال البهجة على قلوب الناس في ذكرى المولد النبوي، فأمر بصناعة عروس من السكر لتقدم كهدايا للأطفال، كنوع من الحلوى التي تُصنع خصيصًا لهذه المناسبة.

هناك روايات أخرى تشير إلى أن الفكرة جاءت من رغبة الفاطميين في تزيين موائد الاحتفالات بأشكال جميلة من السكر.

في البداية، كانت العرائس تُصنع بأشكال بسيطة ترمز إلى العروسة، ويتم تلوينها بألوان طبيعية، ويُضاف إليها بعض الزينة المصنوعة من الورق الملون أو القماش كان بائعو الحلوى يتجولون بها في الشوارع، وتجد العائلات فيها فرصة لإسعاد أطفالها بشراء هذه الحلوى اللذيذة والجميلة.

عروسة وحصان المولد:

لم تقتصر حلوى المولد على العروسة فقط، بل ظهر معها أيضًا "حصان المولد" يُقال إن حصان المولد كان يُصنع للأولاد، بينما تُصنع العروسة للبنات

هذا التمييز بين الشكلين يعكس العادات الاجتماعية السائدة، حيث كانت العروسة تمثل الفتاة في أجمل حُليّها، في حين كان الحصان يرمز إلى الفروسية والشجاعة، وهي قيم كان يُربى عليها الأولاد.

التطور في العصر الحديث:

مع مرور الوقت، لم تعد العروسة تُصنع فقط من السكر بدأت تظهر أشكال أخرى مصنوعة من البلاستيك أو القماش أو حتى الفوم، وذلك لتكون أكثر متانة وتتحول من مجرد حلوى تؤكل إلى لعبة تُحتفظ بها. هذا التطور أثار بعض الجدل بين المؤيدين والمعارضين، حيث يرى البعض أن عروسة السكر الأصلية هي الأقرب إلى الروح التراثية، بينما يرى آخرون أن التطور ضروري للحفاظ على العادة وتكييفها مع العصر الحديث.

شهدت العروسة أيضًا تطورًا في تصميمها، حيث أصبحت أكثر تنوعًا في الألوان والأشكال والزينة بدأت تُضاف إليها أقمشة لامعة، وبريق، وزخارف من الفصوص الصغيرة، وتطورت أشكالها لتعكس أزياء العروس المصرية التقليدية، مثل "جلابيات" الفلاحين، أو فساتين السهرة الحديثة.

العروسة اليوم:

في الوقت الحاضر، لا تزال عروسة المولد تحتل مكانة خاصة في قلوب المصريين بالرغم من أن حلوى السكر قد أصبحت أقل انتشارًا مقارنة بالماضي، إلا أن العروسة المصنوعة من البلاستيك أو القماش لا تزال تُباع في الأسواق، وتُعتبر جزءًا لا يتجزأ من ديكور الاحتفال بالمولد النبوي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.