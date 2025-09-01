حلاوة المولد، طريقة عمل القشطة فى المنزل

طريقة عمل القشطة، القشطة واحدة من الحلويات الشرقية الشهيرة المرتبطة بمناسبة المولد النبوي الشريف، وهي من الأصناف التي تتميز بمذاقها الناعم والغني بالقشطة مع خليط السكر والفانيليا، لتمنح عشاقها متعة خاصة في كل قضمة.

وطريقة عمل القشطة، سهلة وبسيطة، وتتميز بأنها حلوى بسيطة في مكوناتها لكنها تحتاج لبعض الدقة في تحضيرها حتى تحصل على القوام المثالي والطعم الأصيل الذي اشتهرت به منذ القدم.

وتقدم الشيف سارة أحمد، طريقة عمل القشطة.

مكونات عمل القشطة:

2 كوب سكر أبيض

1 كوب ماء

ملعقة صغيرة فانيليا يمكن استبدالها بماء الورد أو ماء الزهر لإضفاء نكهة مختلفة

2 كوب قشطة طازجة يمكن استخدام قشطة بلدي أو قشطة معلبة

نصف كوب مكسرات مجروشة مثل الفستق، اللوز، أو الجوز للتزيين حسب الرغبة

ملعقة صغيرة عصير ليمون لمنع تبلور السكر

قليل من جوز الهند المبشور للتزيين اختياري

طريقة عمل القشطة، فيتو

طريقة عمل القشطة:

في إناء على النار، نضع السكر مع الماء وعصير الليمون.

نترك المزيج يغلي حتى يبدأ في الحصول على قوام ثقيل قليلا، ثم نرفع الإناء عن النار ونضيف الفانيليا أو ماء الورد.

يترك ليبرد قليلا قبل استخدامه.

في وعاء آخر، نضع القشطة على نار هادئة مع التقليب المستمر حتى تسخن قليلا دون أن تصل لمرحلة الغليان.

الهدف هو الحصول على قوام ناعم وسلس يسهل مزجه مع القطر.

بعد أن يبرد القطر قليلا، نضيف إليه القشطة تدريجيا مع التقليب برفق.

نستمر في التحريك حتى نحصل على خليط متجانس وناعم يشبه الكريمة الكثيفة.

يسكب الخليط في طبق عميق أو صينية مدهونة خفيف بالسمن.

يساوي سطحها جيدا باستخدام ملعقة مبللة بالماء.

تزين بالمكسرات المجروشة أو جوز الهند المبشور حسب الرغبة.

تترك القشطة حتى تبرد تماما ثم تقطع إلى مربعات أو مستطيلات.

تقدم كجزء من صينية حلاوة المولد بجانب السمسمية، الفولية، والملبن.

من المهم عدم ترك القشطة تغلي حتى لا تفقد قوامها الناعم.

يفضل استخدام قشطة بلدية أو قشطة طازجة لتعطي طعم أغنى.

يمكن إضافة قليل من المستكة المطحونة مع الفانيليا لتعزيز النكهة.

يجب ترك القشطة لتبرد جيدا قبل تقطيعها حتى تحافظ على شكلها المتماسك.

فوائد القشطة

رغم أنها من الحلويات السكرية العالية السعرات، إلا أن القشطية تحتوي على فوائد غذائية بفضل وجود القشطة والمكسرات:

القشطة غنية بالكالسيوم والدهون الصحية التي تساعد على بناء العظام.

المكسرات تعزز من القيمة الغذائية وتضيف مضادات أكسدة وأحماض دهنية نافعة للقلب.

تمنح الجسم طاقة سريعة، مما يجعلها حلوى مثالية في الأعياد والمناسبات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.