بأسيست محمد صلاح، إيكيتيكي يسجل هدف ليفربول الثاني أمام برايتون

الدوري الإنجليزي، سجل هوجو إيكيتيكي الهدف الثاني لـ ليفربول، في شباك نظيره برايتون، في الدقيقة 60 من المباراة التي تجمعهما مساء اليوم السبت، على ملعب “الأنفيلد” ضمن الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي موسم 2025-2026، لتصبح النتيجة 2-0.

مباراة ليفربول وبرايتون في الدوري الإنجليزي

جاء هدف ليفربول الأول عن طريق هوجو إيكيتيكي من تصويبة مميزة بقدمه اليمنى تحديدًا في الثانية 47 من المباراة.

وشارك محمد صلاح قائد المنتخب الوطني مع فريقه ليفربول، أمام برايتون بالدقيقة 25 بسبب إصابة جو جوميز.

محمد صلاح

وتعد مباراة اليوم هي الظهور الأخير للنجم المصري محمد صلاح مع الريدز قبل الانضمام لمنتخب مصر استعدادا، للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية بالمغرب 2025.

تشكيل ليفربول أمام برايتون في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: جو جوميز، كوناتي، فيرجيل فان دايك، ميلوس كيركيز.

خط الوسط: جرافنبيرخ، دومينيك سوبوسلاي.

خط الوسط الهجومي: ماك أليستر، فلوريان فيرتز، جونز.

خط الهجوم: هوجو إيكتيكي.

ترتيب ليفربول وبرايتون في الدوري الإنجليزي

ويحتل ليفربول المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 23 نقطة، في حين أن برايتون لديه عدد النقاط نفسه ولكنه يحتل المركز الثامن.

