الإثنين 01 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

نائب محافظ الجيزة: نتعامل بجدية مع ملف الإيجارات القديمة

اجتماع نائب المحافظ
اجتماع نائب المحافظ

عقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة، اجتماعًا لمتابعة أعمال اللجنة المشكلة لحصر وتصنيف المناطق السكنية إلى ثلاث فئات رئيسية (متميزة – متوسطة – اقتصادية)، وذلك من خلال المرور الميداني وتوثيق البيانات على أرض الواقع، بحضور محمد نور الدين، السكرتير العام للمحافظة.

جاء ذلك تنفيذًا لقرار المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بشأن تشكيل لجنة لمتابعة أعمال الحصر وتقسيم المناطق وفقًا للضوابط المنصوص عليها في القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٢٥.

خطة زمنية محددة 

وأكد نائب المحافظ أن محافظة الجيزة بجميع أجهزتها تتعامل بمنتهى الجدية مع ملف الإيجارات القديمة من خلال لجان متخصصة تعمل ميدانيًا لحصر الواقع الفعلي، مشددًا على أن العمل يتم وفق خطة زمنية محددة وبكل شفافية لخدمة المواطنين وبما يتماشى مع المدد المنصوص عليها في القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٢٥.

كما شدد نائب المحافظ على أنه تنفيذًا لتكليفات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة يتم تكثيف أعمال المتابعة الميدانية لضمان الانتهاء من الحصر في المواعيد المحددة، مؤكدًا أن الهدف هو تحقيق التوازن بين مصلحة المواطن والحفاظ على حقوق الدولة.

وتناول اللقاء مناقشة توصيات الاجتماع السابق، ومتابعة نسب الإنجاز، وتحقيق مستهدفات العمل في كل حي ومركز.

حضر الاجتماع المستشار القانوني للمحافظة، ومعاون المحافظ، ورئيس مدينة الجيزة، ومديرو مديريات الإسكان، والطرق، والمساحة، والضرائب العقارية، وممثلو شركات المرافق.

