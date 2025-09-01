صندوق حماية البيئة يدعم أعمال التحضير والتجهيز لاستضافة مصر لمؤتمر "اتفاقية برشلونة"

ترأست الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة الاجتماع الـ ٢٢ لمجلس إدارة صندوق حماية البيئة، لمتابعة عدد من الموضوعات الخاصة بتعزيز دور الصندوق لدعم وحماية البيئة، ومنها الدعم المقدم لأعمال التحضير والتجهيز لاستضافة مصر مؤتمر الأطراف الـ٢٤ لاتفاقية حماية بيئة البحر الأبيض المتوسط من التلوث "اتفاقية برشلونة"، وذلك بحضور الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، والدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، والدكتور وليد رشاد رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية، والدكتور محمد صلاح مساعد الوزيرة للشئون القانونية، والدكتورة إيمان عاطف رئيس قطاع نوعية البيئة وطارق بسيونى مستشار الوزيرة للشئون المالية وممثلى كلًا من وزارة المالية، الداخلية، التعاون الدولي والتخطيط والتنمية الاقتصادية، وفريق عمل الصندوق بالوزارة، وذلك بمقر وزارة البيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

تقديم صندوق حماية البيئة مساهمة ومنحة لبرنامج التحكم فى التلوث الصناعي

وأوضحت الدكتورة منال عوض أن الاجتماع استهل أعماله، بالموافقة على جدول الأعمال، والتصديق على محضر الاجتماع السابق، وكذلك متابعة قرارات الاجتماع الحادي والعشرون فيما يخص الموافقة على تقديم صندوق حماية البيئة مساهمة ومنحة لبرنامج التحكم فى التلوث الصناعي، والبرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة.

وأوضحت الدكتورة منال عوض أن الاجتماع استعرض الدعم المقدم من صندوق حماية البيئة، لأعمال التحضير والتجهيز لاستضافة مصر مؤتمر الأطراف الرابع والعشرين لاتفاقية حماية بيئة البحر الأبيض المتوسط من التلوث "اتفاقية برشلونة"، والذي تستضيفه القاهرة خلال الفترة من 2 إلى 5 ديسمبر المقبل، بمشاركة ٢٢ دولة، حيث تتسلم خلاله مصر الرئاسة الخاصة بالاتفاقية لمدة عامين.

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى ضرورة العمل على وضع خطة إعلامية للمؤتمر للترويج له بكافة وسائل الإعلام والتعريف بقضايا وموضوعات المؤتمر، موجهة بتشكيل لجنة لوجستية ومالية بالوزارة لمتابعة تنفيذ الأعمال الخاصة بالمؤتمر، وتحديد مهام كافة الوزارات المشاركة في المؤتمر.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، على تطلع مصر لاستضافة مؤتمر أطراف ناجح يدفع بنود "اتفاقية برشلونة" للأمام، مؤكدة حرص الدولة على العمل الدؤوب للتجهيز لفعاليات المؤتمر، بشقيه الموضوعي والتنظيمى، بشكل يعكس مكانة مصر ودورها القيادي الإقليمى والدولى بما يبرز دور القاهرة فى إدارة ملف المناطق الساحلية والحفاظ على الموارد الساحلية والبحرية.

ووجهت د. منال عوض، خلال الاجتماع بتشكيل لجنة لتعديل لائحة الصندوق، لتنظيم عمليات الصرف والتمويل الذي يقدمه الصندوق لمشروعات حماية البيئة، لافتة إلى ضرورة دورية انعقاد اجتماع مجلس إدارة الصندوق بصفة ربع سنوية لعرض ميزانية الصندوق وما يستجد من أعمال على الأعضاء أولا بأول.

