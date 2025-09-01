أخبار مصر اليوم.. وزير التموين يقرر مد الأوكازيون الصيفي حتى 30 سبتمبر.. اتحاد نقابات عمال مصر يفجر مفاجأة بشأن استمارة 6 بقانون العمل الجديد.. اعتماد نتيجة امتحانات الدور الثاني للدبلومات

أخبار مصر اليوم، نشر قسم أخبار مصر عددًا من الأخبار والمتابعات المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرضها معكم في النشرة التالية:

قام الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان، مساء اليوم، بزيارة مفاجئة إلى مستشفى الهرم التخصصي بمحافظة الجيزة، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة للمنشآت الصحية والتأكد من مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير استهل جولته بتفقد قسم الاستقبال والطوارئ، ولاحظ تزاحمًا ملحوظًا داخل القسم، وعلى الفور، وجّه بضرورة إعادة تنظيم العمل داخله بصورة عاجلة، مع إعادة توزيع المساحات بما يضمن انسيابية الخدمة، إلى جانب توفير أماكن انتظار مناسبة للمرضى وذويهم.

أكد عبد المنعم الجمل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن قانون العمل الجديد صيغة تشريعية جيدة، وأنه أتاح سرعة التقاضي بين العامل وصاحب العمل.

وأضاف فى مداخلة هاتفية مع الكاتب الصحفي سيد علي مقدم برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم": " مفيش حاجة اسمها إلغاء الاستمارة 6، فهي أحد نماذج هيئة التأمينات الاجتماعية، فى إنهاء الخدمة سواء بالوفاة أو بالفصل أو الاستقالة".

أصدر الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية قرارًا بمد فترة التصفية الموسمية الثانية لعام 2025 “الأوكازيون الصيفي" حتى يوم 30 سبتمبر الجاري.

وذلك لإتاحة المزيد من الوقت أمام المواطنين للاستفادة من التخفيضات على مختلف السلع والمنتجات خاصة مع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد، وتماشيًا مع حرص الوزارة على تنشيط حركة التجارة الداخلية وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

بدأت وزارة النقل، ممثلة في الشركة المشغلة للأتوبيس الترددي، اليوم الإثنين، استقبال طلبات اشتراكات الطلاب بخصومات خاصة.

وأعلنت الشركة المصرية للأتوبيس الترددي، عن منح الطلاب اشتراكات بخصومات خاصة تتيح للطالب استخدام الخدمة بشكل منتظم مما يوفر الوقت والتكلفة، وبما يضمن الانتقال في بيئة آمنة ومنظمة.

اعتمد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم، نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية للدور الثاني للعام الدراسي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، وذلك بنسبة نجاح (89.88%).

وأشاد الوزير محمد عبد اللطيف بحسن سير أعمال الامتحانات التحريرية والعملية والمعملية للدبلومات الفنية للدور الثاني المنعقدة خلال الفترة من 9 أغسطس إلى 21 أغسطس 2025 فى 383 لجنة سير امتحان.

افتتح محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، خمس مدارس جديدة بمحافظة القليوبية والتي تم تجهيزها وفق أحدث المعايير التعليمية، وذلك في إطار الاحتفال بعيد المحافظة القومي، وفى ضوء الاستعدادات المكثفة لانطلاق العام الدراسي الجديد ٢٠٢٥ /٢٠٢٦.

واستهل الوزير محمد عبد اللطيف والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، الافتتاحات بافتتاح مدرسة مرصفا للتعليم الأساسي بقرية مرصفا – بنها، والتي تضم فصلين لمرحلة رياض الأطفال، و٦ فصول للمرحلة الابتدائية، و٣ فصول للمرحلة الإعدادية.

