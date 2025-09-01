الإثنين 01 سبتمبر 2025
الجيزة تواصل أعمال تطوير ورفع كفاءة نفق بشتيل بأوسيم بعد إعادة فتحه أمام الحركة المرورية

نفق بشتيل
نفق بشتيل

تفقد محمد مرعي السكرتير العام المساعد لمحافظة الجيزة النفق الكائن أسفل الطريق الدائري ، للوقوف على نسب تنفيذ أعمال رفع الكفاءة، وذلك تنفيذًا لتكليفات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، باستمرار أعمال تطوير نفق بشتيل بعد إعادة فتحه أمام الحركة المرورية.

تركيب أعمدة الإنارة والبدء في تركيب بلاط الإنترلوك

وشملت الأعمال الجارية تركيب أعمدة الإنارة والبدء في تركيب بلاط الإنترلوك بمسار النفق لتسهيل حركة سير المواطنين.

وأكد السكرتير العام المساعد أن الأعمال تأتي تنفيذًا لتكليفات محافظ الجيزة بضرورة رفع كفاءة النفق بشكل شامل وتذليل أي معوقات قد تواجه حركة المواطنين والمركبات، مشيرًا إلى أن المحافظة حريصة على متابعة الأعمال بشكل دوري لضمان إنجازها وفق الجدول الزمني المحدد. 

رافق السكرتير المساعد خلال الجولة اللواء محمد الضبيعي رئيس هيئة النظافة والتجميل ومحمود حسين رئيس مركز ومدينة أوسيم وطه عبد الصادق رئيس حي الهرم.

