أخبار مصر اليوم: أول تعليق من البترول على حادث انفجار خط الغاز بالإسماعيلية.. هيئة الدواء تصدر دليلا للاستخدام الرشيد لـ أدوية الأورام.. تحذير لسكان هذه المناطق بسبب المونوريل

أخبار مصر اليوم، نشر قسم أخبار مصر عددًا من الأخبار والمتابعات المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرضها معكم في النشرة التالية:

في أول تعليق رسمي لها على حادث انفجار خط الغاز بالإسماعيلية، والذي أودى بحياة شخصين وإصابة 6 آخرين، قالت وزارة البترول والثروة المعدنية في بيان لها إنه في تمام الساعة 6:40 مساء ورد بلاغ إلى منطقة السويس البترولية، بوقوع صوت شديد في مجمع بلوف خط الغاز بمنطقة أبو سلطان بمحافظة الإسماعيلية.

وعلى الفور تم توجيه فرق الطوارئ إلى الموقع، حيث تبين أن الحادث وقع أثناء تنفيذ أعمال روتينية لتجهيز خط الغاز تمهيدا لأعمال الصيانة.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، من خلال الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، إغلاق مركز “Asmaa Hashed Herbal Clinic” للجلدية وتجميل البشرة والكائن بشارع رضا بمحافظة الإسماعيلية، وذلك لتشغيله بدون ترخيص، في مخالفة لقانون تنظيم المنشآت الطبية رقم 153 لسنة 2004.

وجاء هذا الإجراء تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بتكثيف الرقابة على المنشآت الطبية والعيادات الخاصة، لضمان تقديم خدمات صحية آمنة ومطابقة للمعايير، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

حذّر الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العليا للتخصصات الصحية بوزارة الصحة، من خطورة الاعتماد على “ChatGPT” في القضايا الصحية والطبية خلال المرحلة الحالية.

وأوضح حسني أن الاعتماد المباشر على “ChatGPT” في المجال الطبي لإعطاء استشارات أو وصف علاجات يُعد خطأً طبيًا جسيمًا قد يترتب عليه كوارث صحية غير محمودة العواقب، مشددًا على أن التشخيص والعلاج مسؤولية الأطباء المتخصصين فقط.

أصدر المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية قرارا بتعيين المهندس ياسر صلاح رئيسا لشركة فجر الأردنية خلفا للمهندس فؤاد رشاد.

كما تم تعيين المهندس محمد مرزوق رئيسا لشركة جاسكو خلفا للمهندس ياسر صلاح، وعمل محمد مرزوق بالعديد من المواقع البترولية، وتدرج في العمل بداية من شركة أنابيب البترول، ثم انتقل للعمل بالقابضة للغازات الطبيعية إلي أن وصل إلي مساعد رئيس الشركة للعمليات والشبكات وفي عام ٢٠٢٣ تولي رئاسة شركة tGs الأردنية.

أعلنت هيئة الدواء المصرية عن إصدار الجزء الخاص بـ "أدوية الأورام الموجهة" من السجل الدوائي المصري، في خطوة تهدف إلى دعم المنظومة الصحية بمراجع علمية متخصصة، وتعزيز الجهود الوطنية في مجال الاستخدام الرشيد للدواء.

يهدف السجل الدوائي إلى تزويد الصيادلة وكافة المتخصصين في الرعاية الصحية بمعلومات دقيقة ومحدثة حول الاستخدام الرشيد للعلاج الدوائي، لضمان وصول المرضى إلى أفضل مستويات الرعاية الصحية، وتحقيق جودة حياة متميزة، إلى جانب ترشيد الموارد وتقليل التكاليف الطبية.

أعلنت الهيئة القومية للأنفاق بدء اختبارات أنظمة الحماية المدنية ضد مخاطر الحريق وذلك بمشروع مونوريل القاهرة تمهيدا للتشغيل الفعلي.

