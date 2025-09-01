استمرار جهود حي الوراق في إزالة مخالفات البناء

واصلت أجهزة حي الوراق جهودها في التصدي لمخالفات البناء، حيث تم تنفيذ قرار إزالة لدورين مخالفين بأحد العقارات الكائن بشارع معهد عثمان المتفرع من شارع الغاز بحي الوراق، في إطار توجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

وجرت أعمال الإزالة تحت إشراف اللواء صبري محمد رئيس حي الوراق، وبمشاركة صفوت محروس نائب رئيس الحي، وفريق العمل المعاون، وذلك ضمن خطة المحافظة لمواجهة مخالفات البناء والتعديات على خطوط التنظيم.

وأكدت محافظة الجيزة أنها ماضية في حملاتها اليومية لإزالة أي أعمال مخالفة، حفاظًا على المظهر الحضاري ولضمان تطبيق القانون بكل حزم.



