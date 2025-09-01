حملة لرفع إشغالات المقاهي بهضبة الأهرام استجابة لتعليمات محافظ الجيزة

شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الجيزة، في إطار توجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، حملة موسعة لرفع الإشغالات والتعديات بقطاع هضبة الأهرام، وذلك استجابة لشكاوى المواطنين من انتشار الإشغالات التي تعيق حركة المرور.

شارك في الحملة كل من؛ اللواء حسن الدكروري مدير مرافق الجيزة، أيمن خليل رئيس مدينة الجيزة، اللواء محمد الضبيعي رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل، المهندس طه عبد الصادق رئيس حي الهرم.

رفع إشغالات المقاهي بشارع الضغط



وتم خلال الحملة رفع إشغالات المقاهي بشارع الضغط والتي كانت تعيق الطريق وتتسبب في ازدحام مروري ومعاناة للأهالي.

وأكدت الأجهزة التنفيذية أن الحملات ستتواصل بشكل يومي لضمان الانضباط ورفع كافة المخالفات، تنفيذًا لتوجيهات محافظ الجيزة بتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق السيولة المرورية وإعادة الانضباط للشوارع.

