أخبار مصر

محافظ الجيزة يشهد التشغيل التجريبي لوصلة محور عمرو بن العاص لربط الدائري الشمالي بالجنوبي

محور عمرو بن العاص،
محور عمرو بن العاص، فيتو
شهد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة التشغيل التجريبي لوصلة محور عمرو بن العاص الرابطة بين الطريق الدائري الشمالي والطريق الدائري الجنوبي في الاتجاه القادم من مناطق أكتوبر والمريوطية باتجاه المنيب، ليكتمل بذلك مسار المحور في هذا الاتجاه بإجمالي طول ٤ كم.

وأكد المحافظ أن المحور يمثل نقلة نوعية في حركة المرور بهذا القطاع الحيوي حيث يسهل سير المركبات القادمة من مناطق المريوطية وأكتوبر والراغبة في الوصول إلى مدينة نصر والتجمع الخامس فضلًا عن خدمته لشارعي الهرم وفيصل، وهو ما يساهم في تقليص زمن الرحلة وتخفيف الكثافات المرورية بشكل ملحوظ.
 

وشهد المحافظ عملية رفع الحواجز الخرسانية وفتح مسار الطريق للحركة المرورية وذلك بالتعاون مع الجهاز التنفيذي لمشروعات تعمير القاهرة الكبرى والإدارة العامة للمرور.

وأشاد محافظ الجيزة بالنهضة الكبيرة التي تشهدها شبكة الطرق والمحاور المرورية، والتي تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بمنظومة النقل وتحقيق السيولة المرورية.

إنشاء وتطوير المحاور المرورية لربط المدن الجديدة والمناطق السكنية 

وأضاف المهندس عادل النجار أن المحافظة لا تدخر جهدًا في دعم مشروعات البنية التحتية والتوسع في إنشاء وتطوير المحاور المرورية لربط المدن الجديدة والمناطق السكنية بعضها ببعض، بما يسهم في تيسير حياة المواطنين ودعم خطط التنمية الشاملة.

رافق المحافظ خلال جولته السيد محمد مرعي السكرتير العام المساعد، واللواء مهندس بدر حسني رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات تعمير القاهرة الكبرى، والنائب محمد الحسيني وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وأيمن خليل رئيس مدينة الجيزة، والمهندس هشام عطية رئيس فرع هيئة الأبنية التعليمية بالجيزة، واللواء محمد الضبيعي رئيس هيئة النظافة والتجميل، وممثلو إدارات مرور الجيزة ومياه الشرب والكهرباء.

