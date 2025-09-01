الأهلي يثمن جهود لجنته القانونية في إعداد تعديلات لائحة النظام الأساسي

حرص مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، في اجتماعه الذي عقد اليوم بمقر النادي بالجزيرة، على توجيه الشكر إلى اللجنة القانونية المشكلة من قبل المجلس، لإعداد مشروع تعديل لائحة النظام الأساسي المقترح عرضه على الاجتماع الخاص للجمعية العمومية، وبما يتوافق مع تعديل بعض أحكام القانون رقم ٧١ لسنة ٢٠١٧ والصادر بالقانون رقم ١٧١ لسنة ٢٠٢٥.

كما أثنى المجلس على المجهودات الكبيرة التي قامت بها اللجنة بعدما أنجزت مهمتها في فترة وجيزة، وكانت في حالة انعقاد مستمر منذ يوم 27 أغسطس الماضي لإتمام مهمتها.

موعد مباراة الأهلي القادمة

ويستعد النادي الأهلي لخوض مباراة إنبي القادمة في بطولة الدوري الممتاز.

وفاز فريق بيراميدز على نظيره الأهلي، بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعتهما مساء السبت الماضي على ملعب استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الممتاز.

ويستعد فريق الأهلى لمواجهة إنبى فى التاسعة مساء الأحد 14 سبتمبر الجاري باستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري المصري.

